RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut memperhatikan peristiwa kebakaran yang melanda pemukiman masyarakat Baduy Luar, tepatnya di Kampung Cipaler, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

Melalui unggahan akun Instgaram pribadinya, Dedi Mulyadi terlihat datang secara langsung menemui masyarakat Baduy yang terdampak musibah kebaran Kamis malam, 19 November 2026 itu.

Gubernur Jawa Barat ini dikabarkan juga memberikan sejumlah uang sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat Baduy yang terdampak agar mereka bisa kembali melanjutkan kehidupannya.

Pada unggahan akun Instagramnya, Dedi juga menyampaikan nominal yang diberikan untuk para koban, dalam penjelasannya ada perbedaan jumlah antara yang hangus rumahnya dan yang cuma terdampak ringan.

Kepala daerah berusia 55 tahun itu mengatakan bahwa sebagai bentuk kepeduliannya ia memberikan bantuan uang sebesar Rp40 juta per Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat Baduy yang rumahnya terbar.

Advertisement Sementara, bagi yang hanya terkenda dampaknya saja diberikan uang bantuan senilai Rp25 juta.

"Sebagai bentuk empati secara personal, terhadap warga Baduy Luar yang mengalami kebakaran, seluruh masalahnya menurut saya sudah tuntas," ucap Dedi Mulyadi, dilansir dari akun Instagram @dedimulyadi71.

"Setiap kepala keluarga yang rumahnya hangus terbakar sudah mendapat alokasi Rp40 juta dan yang hanya terdampak sudah mendapat alokasi Rp25 juta per KK," ujar Dedi.

Melalui penjelasannya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa yang rumah yang terbakar hangus ada 21, sementara yang terdampak ada 11 kepala keluarga.