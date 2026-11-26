RADAR BOGOR – Langkah kaki Dedi Mulyadi menyusuri perkampungan Baduy bukan sekadar kunjungan biasa.

Di tengah jalan setapak dan rumah-rumah sederhana, Gubernur Jawa Barat itu datang untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak kebakaran.

Dalam video yang ditayangkan melalui YouTube, Dedi Mulyadi tampak berjalan menyusuri kawasan permukiman.

Advertisement Ia menyapa warga, berbincang dengan masyarakat, sekaligus melihat kondisi lingkungan dan rumah-rumah yang terdampak musibah.

Suasana perkampungan yang asri dengan lanskap alam yang masih terjaga menjadi pemandangan tersendiri.

Namun, di balik keindahan itu, sejumlah keluarga masih harus menghadapi dampak kebakaran yang menghanguskan tempat tinggal mereka.

Dari hasil pendataan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, terdapat 21 rumah yang hangus terbakar.

Sementara itu, 11 rumah lainnya mengalami kerusakan. Total ada 32 rumah yang terdampak peristiwa tersebut.

Dedi Mulyadi kemudian mengumpulkan perwakilan kepala keluarga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan warga.

Ia ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menjawab persoalan masyarakat, terutama kebutuhan untuk membangun kembali rumah yang rusak.