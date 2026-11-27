RADAR BOGOR – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyuguhkan pemandangan tak biasa.

Di tengah penerapan sistem pemungutan suara digital, dua kandidat kepala desa di Karawang ternyata memiliki hubungan keluarga, yakni ibu dan anak yang bahkan masih tinggal dalam satu rumah.

Kisah unik tersebut menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat meninjau langsung pelaksanaan Pilkades digital di Karawang.

Advertisement Percakapan antara Dedi dengan kedua kandidat itu pun mengundang gelak tawa warga yang berada di lokasi.

Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Dalam kunjungannya, Dedi tidak hanya memantau penggunaan teknologi dalam pemungutan suara, tetapi juga menyapa masyarakat dan berdialog dengan sejumlah calon kepala desa.

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Saat berbincang dengan kandidat yang merupakan anak dari salah satu calon lainnya, Dedi melontarkan pertanyaan mengenai pilihan politiknya sendiri. "Yang paling lucu, Neng sebagai calon milih siapa?" tanya Dedi.

Tanpa ragu, sang anak menjawab bahwa dirinya justru akan memberikan suara kepada ibunya. "Milih ibu," jawabnya.

Jawaban tersebut membuat suasana semakin mengundang tawa. Dedi kemudian mengarahkan pertanyaan kepada sang ibu untuk mengetahui siapa yang akan dipilihnya. "Oh, ibu pilih saha?" tanya Dedi.

Di luar dugaan, sang ibu juga menyatakan akan memilih anaknya sendiri. "Pilihan anak," jawab sang ibu.