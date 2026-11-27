RADAR BOGOR – Ratusan rumah warga di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, mengalami kerusakan setelah diterjang angin puting beliung.

Untuk mempercepat pemulihan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung permukiman terdampak sekaligus memastikan rencana penyaluran bantuan perbaikan rumah.

Bencana tersebut meninggalkan kerusakan di sejumlah bangunan. Atap rumah terlepas, genteng berhamburan, bahkan beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan cukup parah.

Advertisement Di tengah kondisi tersebut, warga mulai membersihkan puing-puing dan memperbaiki tempat tinggal mereka agar bisa kembali ditempati dengan aman.

Saat mendatangi lokasi, Dedi menyusuri gang-gang permukiman dan mengunjungi rumah warga yang terdampak.

Ia melihat langsung kondisi bangunan, memeriksa bagian atap yang rusak, serta meminta penjelasan mengenai dampak angin puting beliung terhadap tempat tinggal masyarakat.

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Sejumlah warga memperlihatkan kondisi rumah masing-masing. Ada bangunan yang hanya mengalami kerusakan pada bagian genteng, tetapi terdapat pula rumah dengan kerusakan lebih berat sehingga membutuhkan penanganan segera.

Dedi juga memastikan laporan kerusakan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Beberapa kali ia meminta warga menunjukkan bagian rumah yang perlu mendapatkan perbaikan.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana akrab. Dedi sesekali melontarkan candaan ketika berbincang dengan masyarakat.

Meski demikian, persoalan rumah warga yang rusak tetap menjadi perhatian utama dalam peninjauan tersebut.