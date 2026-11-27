RADAR BOGOR - Kasus perundungan terhadap dua pelajar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berujung panjang.

Bukan sekadar menjadi korban kekerasan, keduanya juga diduga disekap selama 12 jam hingga keluarga dimintai uang agar mereka bisa kembali dalam keadaan selamat.

Aksi kekerasan tersebut, sempat direkam dan disiarkan melalui media sosial hingga viral serta menuai kecaman publik.

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Menindaklanjuti kejadian itu, Satreskrim Polresta Cirebon bergerak cepat dan menangkap 12 orang yang diduga terlibat dalam aksi perundungan tersebut.

Dari total 12 orang yang ditangkap, polisi menetapkan tiga tersangka dewasa dan sembilan lainnya berstatus anak yang berhadapan dengan hukum.

Advertisement Para pelaku diketahui berasal dari sekolah yang berbeda dengan korban.

Korban Dikepung dan Disekap Selama 12 Jam

Peristiwa bermula ketika kedua korban sedang dalam perjalanan pulang. Namun, perjalanan mereka terhenti setelah sekelompok pelaku menghadang dan mengepung keduanya.

Dalam kondisi kalah jumlah, korban tidak melakukan perlawanan ketika digiring menuju sebuah lapangan.

Di lokasi tersebut, keduanya menjadi sasaran perundungan dan kekerasan oleh belasan orang.

Tak hanya mengalami intimidasi, korban juga diduga dipaksa mengonsumsi minuman keras. Para pelaku turut mengambil uang milik korban hingga menguras bahan bakar kendaraan yang digunakan.