RADAR BOGOR – Perjalanan hidup Mang Aswin berubah cukup jauh. Setelah puluhan tahun bekerja sebagai tenaga tata usaha di sekolah, ia kini menghabiskan hari-harinya di sawah dan kandang domba bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan.

Mang Aswin bukan sekadar membantu mengurus tanaman padi dan ternak. Ia telah menjadi salah satu orang yang dipercaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangani berbagai aktivitas pertanian dan peternakan di Lembur Pakuan.

Kisahnya terungkap ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang langsung dengannya di tengah aktivitas mengurus sawah.

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Dari TU hingga Beralih ke Sawah

Sebelum berkecimpung di dunia pertanian, Mang Aswin bekerja sebagai tenaga tata usaha di SMP PGRI 2.

Advertisement Ia mulai bekerja sejak 1992 dan bertahan hingga sekitar 2021. Namun, salah satu hal yang membuatnya kecewa adalah tidak tersedianya formasi tenaga tata usaha ketika pemerintah membuka kesempatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Karena waktu itu kan belum, enggak ada formasi untuk tata usaha,” ujar Mang Aswin.

Dedi kemudian menanyakan apakah kondisi tersebut membuatnya kecewa. Mang Aswin mengakui ada rasa kecewa setelah kesempatan untuk mendapatkan status kepegawaian tersebut tidak tersedia.

Setelah meninggalkan pekerjaannya di sekolah, ia kemudian menekuni aktivitas pertanian dan peternakan.

Mang Aswin disebut telah bergabung dalam kegiatan yang dikembangkan Dedi Mulyadi selama sekitar empat hingga lima tahun. Sebelum bergabung, ia juga sempat bekerja di pinggir jalan.

Kini, sawah dan kandang domba menjadi bagian dari kesehariannya.