RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyadari betul bahwa dengan datangnya musim hujan ini potensi bencana alam bisa saja terjadi.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi juga menyoroti musibah yang menimpa para pekerja di penggalian tambang emas ilegal (gurandil) di Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, sebanyak 27 korban dilaporkan terjebak banjir luapan Kali Ciseureuh di kawasan Pongkor, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, pada Senin, 23 November 2026 lalu.

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Dedi menyebut akan segera mendatangi keluarga korban untuk meyampaikan belasungkawa sekaligus memperlihatkan empatinya kepada warga Jabar yang ia pimpin.

"Ada dua peristiwa yang segera kami akan menemui keluarganya, satu di Garut yang tertimbun longsor saat nyambit rumput, dua mereka yang tidak bisa keluar dari lubang tambang emas ilegal atau gurandil di Kabupaten Bogor yang korbannya mencapai 27 orang," ucap Dedi Mulyadi.

Advertisement Lebih lanjut, Kepala Daerahh yang kini berusia 55 tahun itu juga mendoakan para korban agar diterima amal kebaikannya oleh tuhan yang maha kuasa.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga berharap agar para keluarga koban bisa diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian yang cukup berat ini.

"Semoga almarhum diterima iman islamnya, diampuni segara dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah dan keluarganya diberikan ketabahan," ujar Dedi.

Dedi Mulyadi juga menyadari bahwa galian tambang ilegal di Kabupaten Bogor tersebut merupakan salah satu tindakan yang salah dan melanggar hukum, menurutnya Pemprov Jabar akan tetap memberikan perhatian kepada para keluarga korban.