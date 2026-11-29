RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong penguatan identitas Kota Depok melalui penataan kawasan bersejarah.

Salah satu gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi adalah mengembangkan kawasan Belanda Depok menjadi destinasi wisata heritage yang mengangkat sejarah dan karakter kawasan tersebut.

Gagasan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan Wali Kota Depok Supian Suri dalam kunjungannya ke kawasan Belanda Depok.

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Pembahasan tidak hanya menyentuh penataan fasilitas publik, tetapi juga upaya menampilkan identitas Kota Depok melalui arsitektur, budaya, dan kawasan bersejarah.

Menurut Dedi, sebuah kota perlu memiliki karakter yang mudah dikenali. Identitas tersebut dapat diwujudkan melalui desain halte, penerangan jalan umum (PJU), gedung pemerintahan, sekolah, hingga fasilitas publik lainnya.

Advertisement “Depok itu satu Betawi. Nanti Bapak bikin halte-halte gaya Betawi, PJU-nya gaya Betawi, kantor-kantornya gaya Betawi, gedung-gedungnya, sekolahnya gaya Betawi,” kata Dedi dalam dialog yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Kawasan Belanda Depok Bakal Punya Ciri Khas

Dalam kunjungannya, Dedi juga menyoroti keberadaan komunitas keturunan Belanda Depok yang masih tinggal di kawasan tersebut.

Seorang warga yang ditemuinya menyampaikan bahwa dirinya memiliki garis keturunan Belanda Depok dari pihak ibu.

Ia juga menyebut nama keluarga Marcela dan Isa yang berkaitan dengan riwayat keluarganya.

Pembicaraan kemudian mengarah pada sejarah komunitas Belanda Depok yang berkaitan dengan Cornelis Chastelein.