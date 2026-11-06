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Kabupaten Bogor

1 Juta Butir Obat Keras Disita di Gunungsindur Bogor, Polisi Ungkap Kronologinya

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Penulis: Muhammad Nasir Arbain
Kapolsek Gunungsindur, AKP Ucup Supriyatna menunjukkan obat terlarang hasil sitaan kepada AKBP Arfan Zulkan Sipayung. (Foto : Nasir/ Radar Bogor)
Kapolsek Gunungsindur, AKP Ucup Supriyatna menunjukkan obat keras hasil sitaan kepada AKBP Arfan Zulkan Sipayung. (Foto : Nasir/ Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Pengungkapan dugaan penyimpanan dan peredaran obat keras dalam jumlah besar, terjadi di wilayah Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor. 

Polisi menyita lebih dari 1 juta butir obat keras dari satu lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan obat-obatan tersebut di Kampung Jampang.

Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Kamis malam (5/11/2026), jajaran Polsek Gunungsindur juga mengamankan seorang pria berinisial M (31), warga asal Aceh yang berdomisili di kawasan Jampang.

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Kapolsek Gunungsindur, AKP Ucup Supriyatna mengungkapkan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyimpanan serta peredaran obat-obatan di wilayah hukumnya.

Informasi itu, kata dia, mulai diterima kepolisian sejak 21 Oktober 2026. 

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Petugas kemudian melakukan pendataan, pemetaan lokasi, hingga penyelidikan selama kurang lebih dua pekan sebelum akhirnya melakukan penindakan.

"Setelah menerima sejumlah informasi dari masyarakat, kami melakukan pendataan dan pemetaan lokasi. Saya kemudian mengumpulkan anggota untuk membagi tugas dan menentukan wilayah yang menjadi sasaran operasi," ujar AKP Ucup Supriyatna kepada Radar Bogor, Jumat 6 November 2026.

Polisi Sita 1.021.100 Butir Obat Keras

Dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi menemukan tempat yang diduga digunakan untuk menimbun obat-obatan jenis tramadol.

Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan mencapai sekitar 1.021.100 butir. 

Obat tersebut, terdiri atas bentuk tablet dan kapsul.

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Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
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