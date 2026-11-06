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Kabupaten Bogor

Kebakaran Warung Depan SDN Ciluar 3 dan 2 Bogor, Siswa Panik hingga Dipulangkan 

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Kondisi warung yang terbakar di depan gedung SDN Ciluar 3 dan 2, Sukaraja Bogor. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)
Kondisi warung yang terbakar di depan gedung SDN Ciluar 3 dan 2, Sukaraja Bogor. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Aktivitas belajar mengajar di SDN Ciluar 3 dan 2, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, terganggu akibat kebakaran yang melanda warung di Kampung Baru, Desa Pasir Laja, Jumat 6 November 2026).

Demi mengantisipasi dampak kebakaran warung tersebut, sejumlah siswa dipulangkan lebih cepat.

Warung yang terbakar itu berada tepat di depan gedung kedua sekolah. Kobaran api yang membesar membuat situasi di sekitar lokasi sempat dipenuhi kepanikan.

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Berdasarkan pantauan di lokasi, halaman sekolah dipenuhi sejumlah barang yang berasal dari warung tersebut.

Para orang tua pun berdatangan untuk menjemput anak-anak mereka setelah pihak sekolah mengambil langkah pemulangan lebih awal.

Suasana sempat mencekam ketika warga sekitar dan siswa yang berada di dekat lokasi melihat kebakaran.

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Mereka berhamburan menyelamatkan diri sambil berteriak memperingatkan orang lain bahwa telah terjadi kebakaran.

Guru Tenangkan Siswa yang Sempat Histeris

Kepala SDN Ciluar 3, Euis Sulistiyowati, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 08.00 WIB.

Saat itu, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung dan para siswa berada di dalam kelas.

Euis mengaku tengah berada di ruangan ketika teriakan dari guru dan siswa yang sedang menunggu jam pelajaran terdengar dari luar.

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Editor : Yosep Awaludin
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