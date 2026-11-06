66 Kasus Narkoba Terungkap di Bogor Selama Oktober, 98 Orang Jadi Tersangka

RADAR BOGOR – Sebanyak 66 kasus narkoba berhasil diungkap Satnarkoba Polres Bogor selama Oktober 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 98 orang sebagai tersangka.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, puluhan perkara itu terdiri dari berbagai jenis narkoba dan obat terlarang yang beredar di wilayah hukum Polres Bogor.

“Selama bulan Oktober Sat Narkoba mengungkap sebanyak 66 kasus narkoba di wilayah hukum Polres Bogor,” kata Arfan, Jumat, 6 November 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 perkara berkaitan dengan penyalahgunaan sabu dengan peran tersangka sebagai bandar maupun pengguna.

Kemudian, dua perkara terkait ganja dengan peran sebagai pengedar dan pengguna.

Advertisement Polisi juga mengungkap 26 perkara penyalahgunaan tembakau sintetis yang melibatkan pengedar dan pengguna. Selain itu, terdapat dua perkara psikotropika dengan peran sebagai pengedar serta empat perkara lainnya yang melibatkan tersangka sebagai pengedar.

98 Tersangka Diamankan

Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 98 tersangka. Rinciannya, 94 merupakan laki-laki dan empat perempuan.

Sejumlah barang bukti turut disita penyidik. Di antaranya sabu seberat 762,43 gram, ganja 17,25 gram, tembakau sintetis 401,9 gram, serta cairan bibit sintetis sebanyak 138 mililiter.

Polisi juga menyita 53 butir ekstasi, 12.946 butir obat medik, 165 butir psikotropika, serta etomidate seberat 19,84 gram.

Arfan menyebut, para pelaku menggunakan sejumlah modus untuk mengedarkan narkoba. Salah satunya melalui sistem cash on delivery (COD), yakni transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli.