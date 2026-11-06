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Kabupaten Bogor

Panen 20 Kilogram Terong, Lapas Cibinong Bogor Bekali Warga Binaan Keterampilan

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Penulis: Muhammad Ali
Lapas Kelas IIA Cibinong saat panen di lahan SAE, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, 6 November 2026. Foto: Lapas for Radar Bogor
Lapas Kelas IIA Cibinong saat panen di lahan SAE, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, 6 November 2026. Foto: Lapas for Radar Bogor

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RADAR BOGOR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong Bogor terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya melalui kegiatan pertanian yang dilakukan di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Terbaru, warga binaan berhasil memanen 20 kilogram terong dari lahan pertanian SAE Lapas Cibinong Bogor, Kamis, 5 November 2026.

Kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan komoditas pangan. Warga binaan Lapas Cibinong Bogor juga dilibatkan secara langsung untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat.

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Mulai dari proses penanaman, perawatan, pemeliharaan hingga panen, seluruh tahapan dilakukan dengan melibatkan warga binaan.

Belajar Bertani hingga Panen

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Kepala Subseksi Sarana Kerja Lapas Kelas IIA Cibinong Adi Nugroho mengatakan, kegiatan pertanian menjadi salah satu bentuk pembinaan yang menitikberatkan pada keterampilan praktis dan pengalaman kerja.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan warga binaan mendapatkan keterampilan yang benar-benar dapat diterapkan setelah kembali ke masyarakat. Pertanian menjadi salah satu bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara mandiri,” ujarnya, Jumat, 6 November 2026.

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Menurutnya, aktivitas tersebut sekaligus menjadi media untuk menanamkan sejumlah nilai, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan ketekunan.

Program pertanian di SAE juga menjadi bagian dari dukungan Lapas Kelas IIA Cibinong terhadap ketahanan pangan nasional serta 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui pemberdayaan warga binaan.

“Kami berharap pengalaman selama mengikuti kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.

Jadi Bekal Setelah Bebas

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Salah seorang warga binaan berinisial NA mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti program budidaya tanaman di lahan SAE.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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