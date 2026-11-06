Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Pesta Juara Sambangi Bogor, Lima Musisi Siap Guncang Panggung Yon Bekang Cibinong

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi Festival Musik Pesta Juara di Bogor
Ilustrasi Festival Musik Pesta Juara di Bogor

Advertisement

RADAR BOGOR – Festival musik Pesta Juara resmi memulai rangkaian perjalanannya di Yon Bekang, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu 7 November 2026. 

Mengusung semangat “Juarakan Hidupmu”, gelaran perdana ini menghadirkan perpaduan musik, hiburan, dan ruang ekspresi bagi masyarakat dari berbagai kalangan.

Bogor terpilih sebagai kota pertama dari enam daerah yang akan menjadi tujuan festival tersebut.

Advertisement

Pesta Juara dihadirkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, mengapresiasi pencapaian, sekaligus menikmati berbagai pengalaman dan menciptakan kenangan bersama.

Musik menjadi elemen utama yang menyatukan berbagai komunitas dalam festival ini.

Melalui pertunjukan musik dan beragam aktivitas hiburan, Pesta Juara ingin menciptakan suasana kebersamaan sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati momen dengan cara mereka masing-masing.

Advertisement

Baca Juga: Film Patik Bawa Siswa SMAN 2 Cibinong Raih Juara 2 Festival Film Kabupaten Bogor

Brand Manager Juara, Sugiono Susilo, mengatakan Pesta Juara merupakan festival pertama yang digagas dan diselenggarakan oleh Juara.

Kegiatan ini dirancang dengan konsep, karakter, serta identitas tersendiri sehingga memiliki pengalaman berbeda dibandingkan festival lainnya.

Menurutnya, Pesta Juara tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik. Festival tersebut juga menjadi upaya untuk mendekatkan semangat “Juarakan Hidupmu” kepada masyarakat melalui kegiatan yang mendorong ekspresi diri, perayaan pencapaian, dan kebersamaan.

Pesta Juara merupakan festival perdana yang digagas dan dihadirkan oleh Juara.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kabupaten Bogor Jadi Titik Awal Festival Musik Tradisi Indonesia 2026, Fadli Zon Ungkap Alasannya

Kabupaten Bogor Jadi Titik Awal Festival Musik Tradisi Indonesia 2026, Fadli Zon Ungkap Alasannya

Kabupaten Bogor jadi titik awal Festival Musik Tradisi Indonesia 2026. Fadli Zon ungkap alasan dipilihnya Bogor dengan kekayaan musik Sunda.

Melalui Festival Sangitaloka Pemkab Bogor Perkuat Pelestarian Musik Tradisi

Melalui Festival Sangitaloka Pemkab Bogor Perkuat Pelestarian Musik Tradisi

Pemkab Bogor mendorong pelestarian musik tradisi melalui Seminar Sangitaloka Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) 2026.

PBB 2026 Siap Guncang Pakansari 20-21 Juni 2026, Hadirkan Tulus, Hindia hingga Ayu Ting Ting dalam Festival Musik Bogor

PBB 2026 Siap Guncang Pakansari 20-21 Juni 2026, Hadirkan Tulus, Hindia hingga Ayu Ting Ting dalam Festival Musik Bogor

Gelora Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, bakal jadi venue perhelatan Festival musik tahunan Pesta Bebas Berselancar (PBB).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer