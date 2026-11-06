Pesta Juara Sambangi Bogor, Lima Musisi Siap Guncang Panggung Yon Bekang Cibinong

RADAR BOGOR – Festival musik Pesta Juara resmi memulai rangkaian perjalanannya di Yon Bekang, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu 7 November 2026.

Mengusung semangat “Juarakan Hidupmu”, gelaran perdana ini menghadirkan perpaduan musik, hiburan, dan ruang ekspresi bagi masyarakat dari berbagai kalangan.

Bogor terpilih sebagai kota pertama dari enam daerah yang akan menjadi tujuan festival tersebut.

Advertisement Pesta Juara dihadirkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, mengapresiasi pencapaian, sekaligus menikmati berbagai pengalaman dan menciptakan kenangan bersama.

Musik menjadi elemen utama yang menyatukan berbagai komunitas dalam festival ini.

Melalui pertunjukan musik dan beragam aktivitas hiburan, Pesta Juara ingin menciptakan suasana kebersamaan sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati momen dengan cara mereka masing-masing.

Advertisement Baca Juga: Film Patik Bawa Siswa SMAN 2 Cibinong Raih Juara 2 Festival Film Kabupaten Bogor

Brand Manager Juara, Sugiono Susilo, mengatakan Pesta Juara merupakan festival pertama yang digagas dan diselenggarakan oleh Juara.

Kegiatan ini dirancang dengan konsep, karakter, serta identitas tersendiri sehingga memiliki pengalaman berbeda dibandingkan festival lainnya.

Menurutnya, Pesta Juara tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik. Festival tersebut juga menjadi upaya untuk mendekatkan semangat “Juarakan Hidupmu” kepada masyarakat melalui kegiatan yang mendorong ekspresi diri, perayaan pencapaian, dan kebersamaan.

Pesta Juara merupakan festival perdana yang digagas dan dihadirkan oleh Juara.