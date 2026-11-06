Timbun Solar Subsidi 7 Bulan, Pria di Sukaraja Bogor Raup Rp218 Juta

RADAR BOGOR – Seorang pria berinisial HS (32) harus berurusan dengan polisi setelah diduga menimbun dan menjual kembali solar subsidi secara ilegal di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Selama menjalankan aksinya menimbun solar di Sukaraja Bogor, selama kurang lebih tujuh bulan, tersangka disebut mampu meraup keuntungan hingga Rp218,4 juta.

Advertisement Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar pada 20 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Bogor kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Polisi menemukan sejumlah wadah yang digunakan untuk menampung solar, mulai dari jerigen hingga drum berkapasitas 200 liter.

Advertisement Polisi juga menemukan satu unit mobil pikap warna putih yang diduga digunakan tersangka untuk mengangkut solar sebelum dijual kembali.

"Untuk menampung bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut dan juga satu unit mobil pikap berwarna putih yang digunakan untuk melakukan pengangkutan dalam proses penjualan," ungkap Arfan, Jumat, 6 November 2026.

Beli Rp90 Ribu, Dijual Kembali Rp12 Ribu per Liter

Dalam menjalankan aksinya, HS diduga membeli solar dari truk yang menjual bahan bakar tersebut. Solar kemudian dipindahkan menggunakan selang ke wadah berkapasitas 15 liter.

Menurut Arfan, tersangka membeli solar dengan harga sekitar Rp90 ribu untuk setiap 15 liter. Solar yang terkumpul kemudian ditampung dalam drum berkapasitas 200 liter.

Setelah itu, solar dijual kembali dengan harga Rp12 ribu per liter. Untuk mendistribusikannya, tersangka menggunakan jerigen berkapasitas 30 liter yang diangkut menggunakan mobil pikap.

"Pelaku menjual solar dengan harga Rp12 ribu per liter dan dalam sehari-hari pelaku bisa mengumpulkan 200 liter," jelasnya.

Berdasarkan penghitungan polisi, tersangka mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.200 untuk setiap liter solar yang berhasil dijual.

Jika dihitung selama tujuh bulan atau sekitar 210 hari dengan rata-rata penjualan 200 liter per hari, keuntungan yang dikantongi tersangka mencapai sekitar Rp218.400.000.

"Keuntungan sampai dengan dilakukan penindakan oleh Satreskrim Polres Bogor itu kurang lebih Rp218.400.000 rupiah," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo.

Polisi Sita Puluhan Wadah hingga Mobil Pikap

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan bisnis solar ilegal.

Barang bukti itu antara lain 10 galon air berkapasitas 15 liter yang berisi solar, 11 jerigen berkapasitas 30 liter, satu jerigen kosong 15 liter, satu jerigen kosong 30 liter, dua drum kosong berkapasitas 200 liter, corong, dua gayung, ember, ember besi, lima selang, satu unit mobil pikap, serta dua nota kuitansi penjualan solar.

Atas perbuatannya, HS dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan ketentuan penyesuaian pidana.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun serta denda kategori 5.