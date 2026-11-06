Dua Kali Beraksi di Klapanunggal Bogor, Terduga Curanmor Dibekuk Polisi

RADAR BOGOR – Seorang pria berinisial AM diamankan jajaran Polsek Klapanunggal setelah diduga terlibat dalam dua aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Klapanunggal, AKP Asep Saifurrohman, menjelaskan pengungkapan kasus curanmor tersebut bermula dari dugaan pencurian di sebuah warung nasi Padang di Kampung Rawajeler, Desa Bojong, Bogor, Jumat, 6 November 2026 sekitar pukul 05.00 WIB.

Peristiwa itu terjadi ketika pemilik warung hendak melaksanakan salat Subuh. Korban curanmor di Klapanunggal Bogor mendengar suara pintu garasi terbuka dan langsung memeriksa bagian dalam rumah makan miliknya.

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“Pada saat itu korban akan melaksanakan salat Subuh, korban mendengar suara pintu garasi dibuka,” ujar Asep kepada Radar Bogor, Jumat, 6 November 2026.

Saat mengecek garasi, korban mendapati seorang pria berada di dalam area tersebut. Mengetahui aksinya diketahui, pria itu langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama seorang rekannya.

Advertisement Korban sempat mengejar sambil berteriak meminta pertolongan. Setelah itu, kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Klapanunggal.

Satu Rekan Masih Diburu

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Klapanunggal yang dipimpin langsung AKP Asep Saifurrohman melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan AM.

Dari hasil pemeriksaan, AM mengaku melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor bersama seorang rekannya berinisial AC. Namun, hingga kini AC masih dalam pengejaran polisi.

“Dari keterangan tersangka melakukan tindak pidana curanmor bersama dengan AC yang saat ini masih dalam pengejaran,” ungkap Asep.

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Polisi juga mengungkap AM mengakui pernah mencuri sepeda motor Honda Supra di area parkir Pondok Pesantren Darus Sallam Cendikia, Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal.