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Kabupaten Bogor

Berkedok Toko Jamu, Polisi Temukan 1.792 Botol Miras di Dramaga Bogor

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Penulis: Muhammad Nasir Arbain
Berbagai jenis Miras disita petugas di Dramaga Bogor. (Nasir/ Radar Bogor)
Berbagai jenis Miras disita petugas di Dramaga Bogor. (Nasir/ Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Satu toko yang selama ini berkedok menjual jamu di kawasan Jalan Raya Sindang Barang Km 7, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, ternyata menjadi tempat penjualan minuman keras (miras) tanpa izin. 

Dalam penggerebekan yang dilakukan polisi, sebanyak 1.792 botol miras dari berbagai merek dan jenis berhasil disita.

Ribuan botol minuman beralkohol tersebut disita dalam Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Jumat malam (6/11/2026), sekitar pukul 22.00 WIB.

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Operasi tersebut, dipimpin langsung Kapolsek Dramaga Iptu AM Zalukhu dengan melibatkan unsur Muspika, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat setempat.

Pengungkapan ini, bermula dari keresahan warga yang melaporkan adanya aktivitas penjualan miras di lingkungan mereka. 

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Menindaklanjuti aduan tersebut, petugas kemudian melakukan pemeriksaan hingga menemukan ribuan botol minuman keras di toko yang bersangkutan.

"Kami bergerak karena laporan warga. Masyarakat resah, kami harus hadir," ujar Zalukhu.

Pemilik Toko Turut Diamankan

Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pemilik toko. 

Berdasarkan identitas kependudukannya, pria tersebut tercatat berasal dari Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Sementara itu, seluruh barang bukti berupa 1.792 botol miras berbagai jenis telah dibawa ke Mapolsek Dramaga untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

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Editor : Lucky Lukman Nul Hakim
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