Polsek Cileungsi Bogor Bongkar Komplotan Curanmor, Pelaku Diduga Pesta Sabu saat Digerebek

RADAR BOGOR– Tim Opsnal Polsek Cileungsi membongkar dugaan aktivitas komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor.

Penggerebekan sebuah rumah yang diduga menjadi markas komplotan tersebut bahkan diwarnai aksi kejar-kejaran.

Dalam penggerebekan itu, dua orang yang diduga terlibat melarikan diri, sementara satu orang rekannya berhasil diamankan oleh personel Polsek Cileungsi.

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Kapolsek Cileungsi, Kompol Edison mengatakan, penggerebekan dilakukan dalam rangka operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk memberantas aksi pencurian kendaraan bermotor.

"Saat digerebek, pria tersebut diduga tengah menggelar pesta narkotika jenis sabu," ujarnya kepada Radar Bogor, Sabtu, 7 November 2026.

Advertisement Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pencurian kendaraan bermotor diantaranya alat kunci T yang biasa digunakan untuk membobol sepeda motor.

Tak hanya itu, polisi juga menemukan alat isap sabu serta jas hujan yang diduga milik korban pencurian.

Penindakan terhadap terduga pelaku curanmor berlanjut pada hari berikutnya, Kompol Edison bersama tim kembali mengamankan seorang pria di wilayah Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Penangkapan itu bermula ketika petugas mencurigai gerak-gerik pria yang bersangkutan, kecurigaan polisi semakin menguat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bagian jok sepeda motor yang digunakannya.

Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan alat kunci T beserta satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian.