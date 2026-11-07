Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Polsek Cileungsi Bogor Bongkar Komplotan Curanmor, Pelaku Diduga Pesta Sabu saat Digerebek

M
Penulis: Muhammad Ali
Polsek Cileungsi mengamankan pelaku dan barang bukti terkait kasus dugaan curanmor ke Mapolsek Cileungsi, Kabupaten Bogor. (Dok. Polsek Cileungsi)
Polsek Cileungsi mengamankan pelaku dan barang bukti terkait kasus dugaan curanmor ke Mapolsek Cileungsi, Kabupaten Bogor. (Dok. Polsek Cileungsi)

Advertisement

RADAR BOGOR– Tim Opsnal Polsek Cileungsi membongkar dugaan aktivitas komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor.

Penggerebekan sebuah rumah yang diduga menjadi markas komplotan tersebut bahkan diwarnai aksi kejar-kejaran.

Dalam penggerebekan itu, dua orang yang diduga terlibat melarikan diri, sementara satu orang rekannya berhasil diamankan oleh personel Polsek Cileungsi.

Advertisement

Baca Juga: Cerita Warga Kota Bogor Renovasi Rumah untuk Usaha Lewat KUR Perumahan hingga Omzet Meningkat

Kapolsek Cileungsi, Kompol Edison mengatakan, penggerebekan dilakukan dalam rangka operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk memberantas aksi pencurian kendaraan bermotor.

"Saat digerebek, pria tersebut diduga tengah menggelar pesta narkotika jenis sabu," ujarnya kepada Radar Bogor, Sabtu, 7 November 2026.

Advertisement

Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pencurian kendaraan bermotor diantaranya alat kunci T yang biasa digunakan untuk membobol sepeda motor.

Tak hanya itu, polisi juga menemukan alat isap sabu serta jas hujan yang diduga milik korban pencurian.

Penindakan terhadap terduga pelaku curanmor berlanjut pada hari berikutnya, Kompol Edison bersama tim kembali mengamankan seorang pria di wilayah Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Penangkapan itu bermula ketika petugas mencurigai gerak-gerik pria yang bersangkutan, kecurigaan polisi semakin menguat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bagian jok sepeda motor yang digunakannya.

Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan alat kunci T beserta satu unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Polsek Cileungsi Pindahkan 20 Tahanan ke Lapas Cibinong Bogor

Polsek Cileungsi Pindahkan 20 Tahanan ke Lapas Cibinong Bogor

Pengawalan ketat dilakukan Polsek Cileungsi saat memindahkan puluhan tahanan ke Lapas Cibinong Bogor. Begini prosesnya.

Polsek Cileungsi Bogor Tangkap 2 Pria Diduga Bawa Ribuan Butir Obat Terlarang

Polsek Cileungsi Bogor Tangkap 2 Pria Diduga Bawa Ribuan Butir Obat Terlarang

Tim Resmob Polsek Cileungsi menangkap dua pria diduga membawa ribuan butir obat terlarang di Cileungsi Kabupaten Bogor.

Buntut Bentrokan Berujung Korban Luka, Polsek Cileungsi Bogor Amankan 9 Pelajar

Buntut Bentrokan Berujung Korban Luka, Polsek Cileungsi Bogor Amankan 9 Pelajar

Polsek Cileungsi mengamankan 9 orang pelajar yang diduga terlibat bentrokan berujung korban satu orang luka-luka.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer