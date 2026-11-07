Patroli Malam, Polsek Dramaga Bogor Sita 1.792 Botol Miras Ilegal

RADAR BOGOR – Polsek Dramaga mengamankan sebanyak 1.792 botol minuman keras (miras) berbagai jenis dari sebuah toko jamu di Jalan Raya Sindang Barang Km 7, Kecamatan Dramaga, Jumat, 6 November 2026.

Kapolsek Dramaga Iptu Agripinus Motani Zalukhu menjelaskan, ribuan botol miras itu disita setelah dirinya memimpin patroli pemberantasan minuman keras dan obat-obatan terlarang (OKT) sekitar pukul 22.00 WIB.

Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat.

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"Dari kegiatan tersebut berhasil diamankan sebuah toko jamu yang menjual minuman keras tanpa izin. Dari lokasi diamankan 1.792 botol miras dari berbagai jenis," ujarnya kepada Radar Bogor, Sabtu, 7 November 2026.

Sementara itu, kata dia, pemilik toko berinisial R turut teridentifikasi. Berdasarkan identitas kartu tanda penduduk (KTP), pemilik toko tercatat berasal dari Desa Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Advertisement Kapolsek menambahkan, pemberantasan peredaran miras menjadi perhatian kepolisian karena kerap berkaitan dengan berbagai gangguan keamanan dan tindak kriminalitas.

"Tawuran sekolah selalu diawali mereka mengonsumsi miras, KDRT rata-rata diawali dengan mabuk, penganiayaan sering sekali diawali karena mabuk miras," tuturnya.

Ia menegaskan, Polsek Dramaga bersama unsur Muspika dan elemen masyarakat tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang masih nekat menjual minuman keras maupun obat-obatan terlarang.