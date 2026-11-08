Telaga Saat Bogor Dikembangkan Jadi Wisata Ramah Lingkungan, Begini Tanggapan Rudy Susmanto

RADAR BOGOR - Pengembangan pariwisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, didorong agar tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Salah satu kawasan yang dinilai bisa percontohan adalah Telaga Saat di Kecamatan Cisarua.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi pengelolaan desa wisata di kawasan Telaga Saat yang mampu mengoptimalkan potensi pariwisata sekaligus menjaga kelestarian alam, terutama fungsi kawasan resapan air di hulu Sungai Ciliwung.

Apresiasi itu disampaikan Rudy Susmanto saat meninjau kawasan Telaga Saat Bogor, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengembangan potensi desa melalui sektor pariwisata perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan.

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" tentunya kita sangat mengapresiasi rekan-rekan desa wisata yang mengoptimalkan potensi desanya, mengangkat sektor pariwisata, tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan," kata Rudy.

Salah satu hal yang menarik perhatian Rudy adalah konsep pembangunan fasilitas penginapan atau cottage di sekitar kawasan wisata.

Advertisement Bangunan tersebut menggunakan model rumah panggung sehingga tidak sepenuhnya menutup permukaan tanah.

Konsep ini dinilai penting karena memungkinkan air tetap mengalir melalui permukaan tanah dan tidak terhalang bangunan. Terlebih, kawasan Telaga Saat memiliki peran ekologis penting sebagai bagian dari wilayah hulu Sungai Ciliwung.

"Beberapa resor atau cottage dibangun tidak menggunakan pondasi yang langsung menutup tanah dan menghalangi limpasan air. Semuanya masih rumah-rumah panggung," ujarnya.

Selain konsep pembangunan penginapan, Rudy juga memberikan apresiasi terhadap keberadaan perkebunan teh di sekitar Telaga Saat yang masih terawat.

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Keberadaan hamparan perkebunan teh tersebut tidak hanya menjadi daya tarik wisata alam, tetapi juga memperkuat karakter kawasan yang mengedepankan keseimbangan antara aktivitas pariwisata dan pelestarian lingkungan.