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Kabupaten Bogor

Ribuan Peserta Padati BSP 2026 di Bogor, Masjid Jadi Pusat Aksi Kemanusiaan

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Penulis: Siti Dewi Yanti
AWG dan Masjid Darussalam Kota Wisata menggelar BSP 2026 dengan Solidarity Run 1.500 peserta, edukasi Palestina, bazar UMKM, dan aksi sosial.
AWG dan Masjid Darussalam Kota Wisata menggelar BSP 2026 dengan Solidarity Run 1.500 peserta, edukasi Palestina, bazar UMKM, dan aksi sosial. (Instagram @bulansolidaritaspalestina)

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RADAR BOGOR - Solidaritas tak selalu harus disuarakan melalui aksi demonstrasi. 

Kepedulian juga dapat tumbuh dari lintasan olahraga, ruang diskusi, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, hingga pelayanan kesehatan. 

Semangat inilah yang mewarnai rangkaian Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026 yang digelar Aqsa Working Group (AWG) bersama Masjid Darussalam Kota Wisata, Bogor, Minggu (8/11/2026).

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Beragam kegiatan dihadirkan, untuk mengajak masyarakat mengambil bagian dalam gerakan solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina. 

Mulai dari Solidarity Run for Palestine, talk show tentang perempuan dan Baitul Maqdis, lokakarya sulaman khas Palestina, bazar UMKM, edukasi virtual reality (VR), hingga bakti sosial kesehatan.

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Rangkaian kegiatan yang berlangsung di Masjid Darussalam Kota Wisata ini sekaligus menjadi momentum Tasyakur Milad ke-7 Maemuna Center Indonesia, lembaga yang berdiri pada 9 November 2019 dan merupakan salah satu sayap gerakan AWG dengan fokus pada isu perempuan dan anak.

Kolaborasi AWG dan Masjid Darussalam Kota Wisata yang telah terjalin selama empat tahun menjadi salah satu fondasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. 

Sinergi ini menunjukkan, dukungan terhadap Palestina dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Solidarity Run for Palestine Tembus 1.500 Peserta

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian masyarakat dalam BSP 2026 adalah Solidarity Run for Palestine.

Digelar pada Minggu (8/11/2026) di kawasan Masjid Darussalam Kota Wisata, kegiatan ini mengajak masyarakat menyampaikan kepedulian terhadap Palestina melalui olahraga.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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