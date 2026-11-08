Pajak Air Tanah di Bogor Naik 120 Persen, Industri Minuman Ringan Khawatir Penjualan Anjlok

RADAR BOGOR – Kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) di Kabupaten Bogor menuai keberatan dari pelaku industri minuman ringan.

Besarnya kenaikan tarif pajak air tanah dinilai berpotensi membebani biaya produksi, mendorong harga jual produk, hingga menekan penjualan, terutama di kawasan wisata yang selama ini menjadi salah satu pasar potensial.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Triyono Prijosoesilo, mengatakan industri minuman ringan sangat bergantung pada penggunaan air tanah sebagai salah satu bahan baku produksi.

Advertisement Karena itu, kenaikan tarif pajak air tanah yang terlalu tinggi akan berdampak langsung terhadap biaya operasional perusahaan.

Menurutnya, tambahan beban produksi tersebut berpotensi membuat harga produk ikut meningkat.

Kondisi ini dikhawatirkan semakin menekan penjualan, terlebih ketika daya beli masyarakat sedang melemah.

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“Apalagi itu dilakukan terhadap industri-industri minuman ringan yang berada di daerah wisata yang merupakan market yang bagus untuk penjualan minuman ringan ini,” ujarnya.

Triyono menilai kebijakan kenaikan PAT dengan persentase tinggi, cukup memberatkan pelaku usaha.

Dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan minuman ringan, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas penjualan di daerah wisata yang menjadi target pemasaran produk mereka.

Ia memperkirakan, wisatawan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk penginapan dan makanan kemungkinan akan membatasi pengeluaran lainnya.