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Kabupaten Bogor

Tak Sekadar Belajar, Siswa SMP Muhammadiyah Pamijahan Bogor Produksi Pangan di kaki Gunung Salak

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Para siswa SMP Muhammadiyah Pamijahan Kabupaten Bogor bercocok tanam di kaki Gunung Salak.
Para siswa SMP Muhammadiyah Pamijahan Kabupaten Bogor bercocok tanam di kaki Gunung Salak.

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RADAR BOGOR - Di tengah kehidupan anak-anak yang semakin lekat dengan gawai dan teknologi digital, SMP Muhammadiyah Pamijahan, Kabupaten Bogor menghadirkan cara berbeda dalam mendidik siswanya. 

Bukan hanya melalui buku dan pelajaran di ruang kelas, sekolah ini mengajak peserta didik belajar langsung dari alam melalui program ketahanan pangan di kawasan kaki Gunung Salak.

Lewat kegiatan tersebut, para siswa diberi kesempatan mengelola kebun sekolah secara mandiri. 

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Mereka belajar menyiapkan lahan, menanam berbagai jenis sayuran, merawat tanaman, hingga menikmati hasil panen yang ditanam dengan tangan sendiri.

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Program ini, menjadi bagian dari upaya sekolah membekali siswa dengan keterampilan hidup sekaligus menanamkan nilai kemandirian, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan.

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Menariknya, kegiatan tersebut tidak menggunakan teknologi hidroponik. 

Sekolah justru memanfaatkan metode bercocok tanam sederhana yang telah lama dikenal masyarakat dan petani lokal, dengan mengoptimalkan kondisi tanah Pamijahan yang subur.

Dari Kebun Sekolah, Siswa Belajar Keterampilan Hidup

Berbagai tanaman pangan dibudidayakan di lingkungan sekolah, mulai dari kangkung, seledri, jagung, cabai, hingga selada merah.

Prosesnya dilakukan secara bertahap. 

Siswa terlibat mulai dari membersihkan lahan, menyiapkan media tanam, menanam bibit, melakukan perawatan rutin, hingga tiba waktunya memanen hasil kebun.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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