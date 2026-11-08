‎Pemkab Bogor Ambil Alih Pengelolaan Wisata Religi Masjid Atta'Awun dari Pemprov Jabar

RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil alih pengelolaan wisata religi asjid bersejarah yakni Masjid Atta'Awun Puncak Bogor.

‎

‎Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, sebelumnya pengelolaan Masjid Atta'Awun berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

‎

‎Namun kini, kata Rudy, pengelolaan dari Pemprov Jabar telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bogor.

‎

‎"Kita meninjau Masjid Atta'Awun yang dulu operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Pak Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat operasionalnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor," ujar Rudy.

‎

‎Rudy menjelaskan bahwa wisata religi Masjid Atta'Awun merupakan tempat yang memiliki sejarah panjang.

‎

‎Salah satunya, pahlawan Republik Indonesia, R.E Martadinata gugur di titik lokasi kawasan Masjid Atta'Awun Puncak Bogor.

‎

‎"Helikopternya jatuh di situ dan ada monumen helikopter. Kita melihat beberapa ruas jalan baik di Bandung di beberapa Kabupaten Kota di Indonesia, Jakarta ada namanya Jalan R.E Martadinata, tapi sejatinya sejarahnya berangkat dari Kabupaten Bogor," jelasnya.

‎

‎"Beliau adalah pahlawan yang ikut berjuang buat memerdekakan bangsa, dan pahlawan yang mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia," sambungnya.

‎

‎Bupati Bogor menambahkan untuk wilayah Bogor Selatan, bukan hanya Masjid Atta'Awun, tetapi kawasan Puncak memiliki sejuta potensi yang dapat dikembangkan.

‎

‎Oleh karena itu ia berharap Pemkab Bogor bisa berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat, agama serta tokoh lainnya untuk ikut serta dalam mengembangkan potensi yang ada di kawasan Puncak Bogor.

‎

‎"Puncak memiliki segudang potensi alam yang luar biasa, memiliki sejuta potensi wisata religi juga yang luar biasa. Para pelaku wisata banyak di wilayah selatan, para pemangku agama, kiai, ulama, habaib, yang ikut serta menghidupkan masyarakat di kawasan puncak. Mereka berkolaborasi bersinergi menjadi satu membangun bangsa bersama-sama dari potensi desanya masing-masing," pungkasnya. (abl)