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Kabupaten Bogor

Tujuh Bulan Tenaga Surya Hadir di Kampung Cisadon Bogor, Begini Kondisi Terkininya

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Penulis: Muhammad Ali
Panel Surya di depan halaman rumah warga Kampung Cisadon, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. (Muhammad Ali/Radar Bogor)
Panel Surya di depan halaman rumah warga Kampung Cisadon, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau SuperSUN di Kampung Cisadon, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor terus menunjukkan perkembangan. 

Setelah berjalan sekitar tujuh bulan, kini pemasangannya telah menjangkau sekitar 70 persen warga.

Capaian itu meningkat dibandingkan awal program yang hanya menjangkau sekitar 10 kepala keluarga (KK), kehadiran Supersun menjadi alternatif pasokan listrik bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan turbin kincir air.

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Ketua RT Kampung Cisadon Ujang Usman mengatakan, pemasangan panel surya yang difasilitasi PLN mendapat respons positif dari masyarakat. 

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Bahkan, pendaftaran terus dibuka sehingga warga yang belum terpasang masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas itu.

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"Alhamdulillah, sejak awal pendaftaran warga Kampung Cisadon, sekarang sudah terpasang sekitar 70 persen. Alhamdulillah bermanfaat dibandingkan sebelumnya," ujar Ujang kepada Radar Bogor Minggu, 8 November 2026.

Meski begitu, masih ada sekitar 30 persen warga yang belum menikmati Supersun, sebagian di antaranya belum mendaftar karena terkendala biaya pemasangan yang mencapai Rp1,5 juta.

Menurutnya, biaya itu menjadi salah satu pertimbangan bagi warga yang memiliki keterbatasan anggaran. 

Kendati demikian, ia menyebut masyarakat pada dasarnya memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan akses listrik dari panel surya.

"Yang 30 persen lagi itu memang sebagian ada warga yang terbentur anggaran untuk pendaftaran. Tapi perencanaannya, insyaallah semua juga ingin," jelasnya.

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Editor : Eka Rahmawati
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