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Kabupaten Bogor

Kampung Cisadon Bogor Makin Ramai, Angkutan Gunung Jadi Andalan Pengunjung

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Penulis: Muhammad Ali
Pengunjung menggunakan jasa angkutan gunung ojek motor untuk menuju Kampung Cisadong, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.(Muhammad Ali/Radar Bogor)
Pengunjung menggunakan jasa angkutan gunung ojek motor untuk menuju Kampung Cisadong, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.(Muhammad Ali/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Keindahan alam Kampung Cisadon, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, semakin menarik perhatian pengunjung. 

Beragam cara dilakukan untuk menikmati suasana Kampung Cisadon, mulai dari trekking, menjajal motor trail, hingga menggunakan jasa transportasi lokal berupa angkutan gunung.

Keberadaan angkutan gunung menjadi alternatif bagi pengunjung yang ingin menikmati keasrian Kampung Cisadon tanpa harus menempuh seluruh perjalanan dengan berjalan kaki. 

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Warga setempat menyediakan jasa ojek motor maupun mobil untuk mengantar pengunjung melewati jalur pegunungan menuju Kampung Cisadon.

Salah seorang pengunjung, Kurnia (26), mengaku tertarik datang ke Cisadon setelah melihat keindahannya melalui media sosial.

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"Awalnya melihat di media sosial, Cisadon bagus nih, jadi penasaran. Walaupun saya sebenarnya tidak suka trekking, karena penasaran jadi memaksakan diri," ujarnya kepada Radar Bogor, Minggu, 8 November 2026.

Namun, perjalanan berjalan kaki ternyata cukup menguras tenaga. Baru sekitar dua kilometer dari area parkir, Kurnia sudah merasakan kelelahan pada kakinya. 

Beruntung, tersedia angkutan gunung yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kampung Cisadon.

Ia pun memilih menggunakan jasa ojek motor dengan tarif Rp100 ribu hingga Kampung Cisadon.

Sementara itu, Ketua RT Kampung Cisadon, Ujang Usman mengatakan, warga bersama Paguyuban Kampung Cisadon terus berupaya membenahi akses jalan dilakukan secara rutin setiap Senin melalui kerja bakti bersama.

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Editor : Eka Rahmawati
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