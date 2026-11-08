Viral Moge Isi BBM Diduga Tanpa Antre di SPBU Ciawi Bogor, Polisi Jelaskan Kronologi

RADAR BOGOR – Polres Bogor mengungkapkan kronologi dugaan motor gede (moge) saat mengisi BBM tanpa antre di SPBU wilayah Ciawi hingga viral di media sosial.

Dalam unggahan yang beredar, pengendara moge tersebut langsung dilayani pihak SPBU usai mengaku aparat. Sementara warga lainnya harus mengantre lama untuk mendapat giliran pengisian BBM

Kasi Humas Polres Bogor, Ipda Sigit Wahyudi mengatakan bahwa jajaran Polsek Ciawi telah menindaklanjuti peristiwa tersebut.

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Dari hasil pemeriksaan, peristiwa itu terjadi di SPBU 3416710, Jalan Jenderal Hoegeng, Kampung Sesepan, Desa Bendungan, Ciawi, pada Sabtu sekira pukul 22.22 WIB.

Saat itu, saksi melihat sebuah sepeda motor Harley-Davidson memasuki area SPBU dengan melawan arah.

Advertisement "Berdasarkan keterangan saksi berinisial Dian, selaku pengawas SPBU, pengendara tersebut mengaku sebagai aparat. Namun, operator SPBU tidak berani memberikan pelayanan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas SPBU," ujar Sigit dalam keterangannya.

Pengendara yang diketahui seorang laki-laki tersebut kemudian meminta dilayani untuk pengisian BBM jenis Pertamax di Pump 1, meskipun pompa tersebut sedang tidak beroperasi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keributan di area SPBU, lanjut Sigit, pengawas mengambil inisiatif untuk melayani pengisian BBM jenis Pertamax kepada pengendara tersebut.

Sementara pada Minggu, 8 November 2026, pihak PT Pertamina Jakarta menghubungi pemilik SPBU untuk meminta klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial.

Pihak manajemen SPBU 3416710 kemudian memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang tersedia di lokasi.