Bocah 12 Tahun Terperosok Sumur di Tamansari Bogor Saat Ambil Manggis
RADAR BOGOR - Seorang bocah berusia 12 tahun tercebur ke dalam sumur sedalam puluhan meter di Kampung Nambo Piscor, Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
Bocah berinisial AB itu selamat dan telah dievakuasi tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bogor.
Peristiwa terjadi pada Minggu, 8 November 2026 sekira pukul 15.20 WIB.
"Kejadian bermula saat korban hendak mengambil buah manggis di pohon belakang rumahnya," ujar Kepala Disdamkarmat Kabupaten Bogor, Yudi Santosa.
Korban kemudian terjatuh dan terperosok ke dalam sumur sedalam kurang lebih 27 meter.
Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya mengevakuasi korban. Lantaran kondisi sumur yang terlalu dalam, korban tidak kunjung berhasil diselamatkan.
"Warga kemudian melapor ke petugas, dan kami langsung mengerahkan tim rescue dari Cibinong dan Ciomas," jelas Yudi.
Petugas juga mengerahkan satu unit kendaraan penyelamatan untuk mengevakuasi korban. Tidak butuh waktu lama bagi tim Rescue untuk menarik korban dari dalam sumur tersebut.
"Evakuasi dilakukan selama 10 menit, dan korban berhasil dievakuasi oleh tim sekitar pukul 16.30 WIB," tandas Kepala Disdamkarmat Kabupaten Bogor itu.(cok)
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