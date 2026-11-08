Atap SDN Tegal 01 Kemang Bogor Ambruk, Diduga Kondisi Bangunan Lapuk
RADAR BOGOR - Atap salah satu ruangan di SDN Tegal 01 Kemang, Kabupaten Bogor ambruk. Selain faktor cuaca, peristiwa ini diduga dipicu oleh kondisi bangunan yang telah lapuk.
Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa ambruknya atap ruangan di SDN Tegal 01 terjadi pada Jumat, 6 November 2026 malam.
"Kejadian malam dan dilaporkan besok pagi, kejadiannya di ruangan yang sudah tidak terpakai," ujar Binwil Desa Tegal Satpol PP Kecamatan Kemang, Aroel Rozzy kepada Radar Bogor, Minggu, 8 November 2026.
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Dari hasil pemantauan di lokasi kejadian, kondisi bangunan yang telah lapuk menyebabkan ruangan tersebut ambruk.
Saat kejadian, tidak ada orang di dalam maupun di sekitar ruangan yang ambruk tersebut.
Menurut Rozzy, ruangan tersebut memang sudah lama tidak digunakan oleh pihak sekolah.
"Informasinya ruangan itu bekas ruangan guru yang sudah lama tidak digunakan," jelasnya.
Saat ini, pihak sekolah bersama aparat setempat tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti perihal ruangan SDN Tegal 01 yang ambruk.(cok)
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