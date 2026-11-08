Seorang Nenek Viral Dianiaya di Cibungbulang Bogor, Polisi Ungkap Kondisi Keluarganya

RADAR BOGOR – Aksi main hakim sendiri, terhadap seorang nenek berinisial R di Pasar Sabtu, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, R menjadi sasaran amarah sejumlah orang yang diduga geram karena ia kedapatan mengambil barang dagangan milik pedagang.

Situasi semakin memprihatinkan, ketika beberapa orang melontarkan cacian hingga merobek pakaian dan kerudung yang dikenakannya.

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Akibatnya, bagian bahu sang nenek sempat terlihat.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 31 Oktober.

Advertisement Berdasarkan informasi yang dihimpun, R diduga mengambil sejumlah barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari minyak goreng, cabai, bawang, mi instan hingga sandal.

Namun, dugaan pencurian tersebut justru berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah warga.

Situasi akhirnya berhasil diredam, setelah pengelola pasar turun tangan melerai kerumunan.

Polisi Datangi Rumah sang Nenek

Menindaklanjuti video yang beredar, Kapolsek Cibungbulang, Kompol Suyoko bersama jajarannya mendatangi kediaman R untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Dari hasil penelusuran awal, polisi memperoleh informasi mengenai kondisi keluarga R yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan persoalan kesehatan.