The Changcuters Guncang Pentas Seni SMAN 2 Cibinong Bogor, Ribuan Siswa Ikut Bernyanyi

RADAR BOGOR – Penampilan band papan atas The Changcuters menjadi magnet utama dalam pentas seni Alohara 2026 yang digelar SMAN 2 Cibinong, Minggu 8 November 2026.

Ribuan siswa, guru, alumni, hingga orang tua murid SMAN 2 Cibinong tampak antusias menyaksikan penampilan tersebut dan ikut bernyanyi bersama.

Kegiatan tahunan ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi warga sekolah, tetapi juga menjadi wadah bagi para siswa untuk menunjukkan kreativitas serta mengembangkan bakat di luar bidang akademis.

Advertisement Ketua Pelaksana Alohara 2026, Mohammad Alvaro Fauzan, menjelaskan bahwa pentas seni tersebut merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh SMAN 2 Cibinong.

Dalam pelaksanaannya, acara diisi dengan beragam penampilan dari para siswa. Mulai dari pertunjukan seni, musik, hingga berbagai bentuk kreativitas lainnya.

Menurut Alvaro, kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah kemampuan nonakademis.

Dengan demikian, mereka tidak hanya terpaku pada aktivitas belajar di dalam kelas, tetapi juga dapat menyalurkan minat dan bakat melalui kegiatan seni.

"Untuk acara diisi dari beberapa talent, talentnya merupakan siswa-siswi SMAN 2 Cibinong ada beberapa kategori talent, ada band, akustik, solo vocal, duet vocal, dance dan masih banyak lagi," ungkapnya, Senin 9 November 2026.

Selain menampilkan kemampuan para siswa, panitia juga menghadirkan The Changcuters sebagai bintang tamu utama pada puncak acara Alohara 2026.

Alvaro mengungkapkan, kehadiran band tersebut merupakan hasil kerja sama dan upaya penggalangan dana yang dilakukan bersama seluruh panitia.