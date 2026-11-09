Usai Salat Jemaah Masjid di Rumpin Bogor Mendadak Panik Berlarian, Kadus Beberkan Kronologinya

RADAR BOGOR – Suasana di Masjid Jami Alamiah, Kampung Peusar, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, mendadak mencekam setelah sejumlah keramik lantai masjid tiba-tiba terangkat pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 12.45 WIB.

Peristiwa yang terjadi setelah pelaksanaan salat Zuhur itu, membuat sejumlah jemaah dan warga yang sedang beristirahat di dalam masjid berhamburan keluar.

Mereka sempat mengira guncangan dan suara keras yang terdengar berasal dari gempa bumi.

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Keramik yang terangkat tidak hanya berada di satu titik.

Sejumlah bagian lantai di dalam masjid mengalami kerusakan, hingga merambat ke area depan yang masih menyatu dengan bangunan utama.

Advertisement Kepala Dusun (Kadus) 01, Agus Tarmiji mengatakan, kejadian berlangsung secara tiba-tiba ketika sebagian jemaah dan tamu sedang berteduh serta beristirahat di dalam masjid.

"Kejadiannya sekitar jam 01.00 kurang seperempat, setelah jemaah salat Zuhur. Ada sebagian tamu atau jemaah yang ikut berteduh, sempat tiduran di situ. Tiba-tiba keramik itu terbuka, terangkat," kata Agus.

Suara Keras Terdengar Sebelum Keramik Terangkat

Menurut Agus, sebelum keramik terangkat, terdengar suara keras dari bagian dalam masjid.

Setelah itu, beberapa baris keramik terlihat terangkat secara beruntun seperti mendapat dorongan dari bawah permukaan lantai.

Kondisi tersebut membuat orang-orang yang berada di dalam masjid spontan panik berlari menyelamatkan diri ke luar bangunan.