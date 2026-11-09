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Kabupaten Bogor

SOYJOY dan PERSADIA Ajak 7.000 Diabetisi Terapkan Gaya Hidup Sehat di Bogor

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Penulis: Yosep Awaludin
Kegiatan SOYJOY dan PERSADIA dalam rangka memperingati World Diabetes Day 2026 di Bogor.
Kegiatan SOYJOY dan PERSADIA dalam rangka memperingati World Diabetes Day 2026 di Bogor.

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RADAR BOGOR – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya diabetes terus dilakukan melalui berbagai pendekatan edukasi.

Salah satunya dilakukan SOYJOY bersama Persatuan Diabetes Indonesia (PERSADIA) dengan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pola makan, pemilihan camilan bernutrisi, hingga pentingnya deteksi dini diabetes.

Kolaborasi antara camilan berbahan dasar kedelai dari PT Amerta Indah Otsuka dan PERSADIA tersebut digelar dalam rangka memperingati World Diabetes Day 2026.

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Mengangkat tema “Early Action on Diabetes”, kegiatan ini berlangsung pada 7-8 November 2026 di Novotel Bogor dan GOR Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Sejumlah agenda edukasi disiapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenali risiko diabetes sejak dini.

Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan craving atau keinginan mengonsumsi makanan tertentu, pemilihan camilan dengan kandungan nutrisi yang tepat, hingga aktivitas fisik sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehat.

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SOYJOY dan PERSADIA juga mengingatkan bahwa pencegahan serta pengelolaan diabetes dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Di antaranya menjaga keseimbangan asupan makanan, memilih camilan bernutrisi, membiasakan aktivitas fisik, serta menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Head of Marketing Food PT Amerta Indah Otsuka, Deska Hapsari, mengatakan edukasi mengenai nutrisi menjadi salah satu bagian dari komitmen SOYJOY untuk mengajak masyarakat membangun pola makan seimbang dan menerapkan gaya hidup sehat.

Menurutnya, kesadaran terhadap pilihan makanan sehari-hari, termasuk camilan, merupakan langkah sederhana yang dapat menjadi awal perubahan kebiasaan hidup.

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Editor : Yosep Awaludin
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