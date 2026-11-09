Akhir Kasus Nenek Rumsih Dianiaya di Cibungbulang Bogor, Kapolres Beri Peringatan

RADAR BOGOR – Kasus dugaan pencurian yang menyeret seorang perempuan lanjut usia bernama Rumsih (60) di Pasar Sabtu, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, akhirnya menemui titik penyelesaian.

Setelah sempat viral akibat aksi kekerasan yang dialaminya, kedua belah pihak sepakat mengakhiri persoalan tersebut secara damai melalui mediasi di Polsek Cibungbulang, Senin 9 November 2026.

Proses mediasi tersebut dipimpin langsung Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung.

Advertisement Dalam pertemuan itu, pihak keluarga Rumsih dipertemukan dengan pedagang serta warga yang sebelumnya terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan tersebut.

Kesepakatan damai tercapai setelah kedua belah pihak saling memberikan penjelasan dan memutuskan untuk saling memaafkan. Mereka juga sepakat tidak melanjutkan persoalan tersebut ke ranah hukum.

Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah video seorang perempuan lanjut usia yang diduga mengambil sejumlah barang dagangan di Pasar Sabtu, Desa Situ Udik, beredar luas di media sosial.

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Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 31 Oktober 2026 sekitar pukul 07.30 WIB. Perempuan yang kemudian diketahui bernama Rumsih itu diduga mengambil sejumlah barang milik pedagang.

Barang-barang yang diduga diambil meliputi delapan kemasan minyak goreng, mi instan, tempe, bawang putih, cabai, bakso, sabun deterjen, sabun batang, hingga sepasang sandal milik salah seorang pedagang.

Setelah aksinya diketahui warga, Rumsih yang berasal dari Batutulis, Kota Bogor, kemudian diamankan dan dibawa ke rumah Ketua RW setempat untuk dimintai keterangan.

Namun, dalam proses tersebut, Rumsih diduga mengalami sejumlah tindakan kekerasan.