‎6 Kecamatan di Wilayah Bogor Utara Disiapkan Jadi Kawasan Investasi Baru

RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan enam kecamatan di wilayah Bogor Utara sebagai kawasan investasi baru.

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‎Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa, tahun 2027 ada sejumlah program strategis yang akan dijalankan di Kabupaten Bogor.

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‎Dari sejumlah program strategis itu, ada program yang dikolaborasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) melakukan promosi investasi di Kabupaten Bogor agar dunia investasi berkembang.

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‎Pengembangan investasi itu, salah satunya dengan cara pembangunan jalan flyover Bojonggede-Kemang.

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‎Apabila telah terbangun jalur tersebut, kata dia, maka akan menghubungkan Kecamatan Bojonggede, Kemang, Tajurhalang, Parung, Ciseeng dan Rumpin.

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‎"Nah 6 kecamatan ini harus kita persiapkan dari sekarang, maka pada saat sudah terhubung harga tanah di jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede maka akan sama. Kalau sekarang mungkin berbeda jauh walaupun hanya terputus oleh sungai dan rel kereta api. Sehingga dunia investasi, perputaran ekonomi di wilayah tersebut akan lebih maju lagi," ungkap Rudy, Senin, 9 November 2026.