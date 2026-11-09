6 Kecamatan di Wilayah Bogor Utara Disiapkan Jadi Kawasan Investasi Baru
RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan enam kecamatan di wilayah Bogor Utara sebagai kawasan investasi baru.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa, tahun 2027 ada sejumlah program strategis yang akan dijalankan di Kabupaten Bogor.
Dari sejumlah program strategis itu, ada program yang dikolaborasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) melakukan promosi investasi di Kabupaten Bogor agar dunia investasi berkembang.
Pengembangan investasi itu, salah satunya dengan cara pembangunan jalan flyover Bojonggede-Kemang.
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Apabila telah terbangun jalur tersebut, kata dia, maka akan menghubungkan Kecamatan Bojonggede, Kemang, Tajurhalang, Parung, Ciseeng dan Rumpin.
"Nah 6 kecamatan ini harus kita persiapkan dari sekarang, maka pada saat sudah terhubung harga tanah di jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede maka akan sama. Kalau sekarang mungkin berbeda jauh walaupun hanya terputus oleh sungai dan rel kereta api. Sehingga dunia investasi, perputaran ekonomi di wilayah tersebut akan lebih maju lagi," ungkap Rudy, Senin, 9 November 2026.
Tak hanya wilayah Bogor Utara, Rudy menambahkan bahwa, Pemkab Bogor pun mempersiapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Barat dan Timur.
"Yang mana ini harus ditangkap oleh DPMTSP di bidang promosi agar dapat disampaikan kepada pelaku dunia usaha yang ada di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor, sehingga kita menyiapkan beberapa ruang-ruang investasi yang ada di Kabupaten Bogor," paparnya.
Bahkan, Pemkab Bogor juga saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 5 kecamatan, salah satunya yakni, Kecamatan Sukamakmur.
"Sehingga pada saat investor masuk, dunia investasi masuk, kita tidak ingin ada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan yang nyangkut lingkungan nyangkut ruang yang dilanggar," paparnya.
Meski demikian, lanjut dia, tentunya para investor yang akan masuk ke Kabupaten Bogor harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
"Sehingga investor masuk ke Kabupaten Bogor, kita pandu berdasarkan ketentuan peraturan ruang yang sudah dipersiapkan sesuai dengan ketentuan peraturan di ruang," pungkasnya. (abl)
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