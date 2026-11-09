Terungkap, Ini Motif di Balik Nenek Viral Curi Sembako di Pasar Cibungbulang Bogor

RADAR BOGOR - Pihak keluarga mengungkapkan motif Rumsih, seorang nenek atau perempuan lanjut usia yang mendapat perlakuan intimidasi setelah diduga kedapatan mencuri sembako di Pasar Sabtu, Desa Situ Udik, Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Menurut Ati, pihak keluarga sekaligus Ketua RW 09 Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rumsih sebenarnya dikenal baik di lingkungan warga.

Kejadian ini cukup mengejutkan bagi pihak keluarga lantaran pertama kalinya dilakukan Rumsih.

Advertisement "Ternyata ada sebab dan akibat, selama ini nenek Rumsih terlilit utang, mulai dari bank keliling hingga bank besar," ungkap Ati Senin, 9 November 2026.

Bahkan, utang yang dimiliki Rumsih mencapai sekitar Rp12 juta dan itu pun belum termasuk utang di bank besar.

Advertisement Diketahui juga bahwa suami Rumsih tengah dalam kondisi sakit dan tidak bekerja selama empat tahun terakhir.

Tekanan-tekanan itulah yang diduga mendorong sang nenek melakukan tindakan tersebut.

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‎"Mungkin Nenek Rumsih gelap mata, setiap hari sebenarnya beliau juga berjualan, tapi entah bagaimana caranya membayar utang hingga akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan," beber Ati.

Peristiwa yang dialami Rumsih ini mengundang simpati publik, bahkan menurut informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM telah mengundangnya ke Lembur Pakuan, Subang menyusul viralnya kejadian tersebut.