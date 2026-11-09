Jaga Ekosistem Danau Lido Bogor, Festival Rakyat Bageur Dorong Kolaborasi Masyarakat

RADAR BOGOR - Menjaga kelestarian Danau Lido, Kabupaten Bogor, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun pengelola kawasan. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar danau menjadi kunci untuk memulihkan ekosistem sekaligus menjaga keberlanjutan sumber penghidupan warga.

Semangat kolaborasi tersebut mengemuka dalam Festival Rakyat Lido Bageur 2026 yang digelar di kawasan Danau Lido, Minggu, 8 November 2026.

Mengusung tema “Bageur ka Danau, Bageur ka Urip”, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan masyarakat, pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masa depan Danau Lido.

Advertisement Festival yang diperkirakan dihadiri 2.000 hingga 2.500 pengunjung itu tidak hanya menyuguhkan pertunjukan seni dan bazar produk lokal.

Sejumlah agenda juga diarahkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya melalui Talkshow Pengelolaan Danau dan Tata Kelola Kolaboratif.

Diskusi tersebut membahas berbagai isu, mulai dari perubahan kondisi Danau Lido, keberlanjutan sektor perikanan, pengelolaan sumber daya air, hingga peluang memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan.

Advertisement Talkshow dipandu Hariadi Propantoko, Penggagas sekaligus Direktur Program Lido Bageur. Program Lido Bageur atau Lido Basin Integrated Ecosystem Restoration merupakan inisiatif pengelolaan sumber daya danau yang mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan penguatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat.

Dalam pengantarnya, Hariadi menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar danau.

Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap proses pengelolaan dan pemulihan lingkungan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hal senada disampaikan Nurjaman, perwakilan masyarakat yang terlibat dalam Program Lido Bageur. Dia menilai, membangun kembali hubungan masyarakat dengan danau menjadi langkah penting untuk mendorong perubahan.