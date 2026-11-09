Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kabupaten Bogor

Jaga Ekosistem Danau Lido Bogor, Festival Rakyat Bageur Dorong Kolaborasi Masyarakat

D
Penulis: Dede Supriadi
Festival Rakyat Lido Bageur 2026 digelar di kawasan Danau Lido, Kabupaten Bogor, Minggu, 8 November 2026. (Dok. Festival Rakyat Lido Bageur 2026)
Festival Rakyat Lido Bageur 2026 digelar di kawasan Danau Lido, Kabupaten Bogor, Minggu, 8 November 2026. (Dok. Festival Rakyat Lido Bageur 2026)

Advertisement

RADAR BOGOR - Menjaga kelestarian Danau Lido, Kabupaten Bogor, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun pengelola kawasan. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar danau menjadi kunci untuk memulihkan ekosistem sekaligus menjaga keberlanjutan sumber penghidupan warga.

Semangat kolaborasi tersebut mengemuka dalam Festival Rakyat Lido Bageur 2026 yang digelar di kawasan Danau Lido, Minggu, 8 November 2026.

Mengusung tema “Bageur ka Danau, Bageur ka Urip”, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan masyarakat, pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masa depan Danau Lido.

Advertisement

Festival yang diperkirakan dihadiri 2.000 hingga 2.500 pengunjung itu tidak hanya menyuguhkan pertunjukan seni dan bazar produk lokal.

Sejumlah agenda juga diarahkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya melalui Talkshow Pengelolaan Danau dan Tata Kelola Kolaboratif.

Diskusi tersebut membahas berbagai isu, mulai dari perubahan kondisi Danau Lido, keberlanjutan sektor perikanan, pengelolaan sumber daya air, hingga peluang memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan.

Advertisement

Talkshow dipandu Hariadi Propantoko, Penggagas sekaligus Direktur Program Lido Bageur. Program Lido Bageur atau Lido Basin Integrated Ecosystem Restoration merupakan inisiatif pengelolaan sumber daya danau yang mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan penguatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat.

Dalam pengantarnya, Hariadi menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar danau.

Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap proses pengelolaan dan pemulihan lingkungan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hal senada disampaikan Nurjaman, perwakilan masyarakat yang terlibat dalam Program Lido Bageur. Dia menilai, membangun kembali hubungan masyarakat dengan danau menjadi langkah penting untuk mendorong perubahan.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

KNPI dan Ruang Muda Cigombong Bersih-Bersih dan Tebar 1.500 Benih Ikan di Danau Lido Bogor

KNPI dan Ruang Muda Cigombong Bersih-Bersih dan Tebar 1.500 Benih Ikan di Danau Lido Bogor

KNPI Kecamatan Cigombong dan komunitas Ruang Muda Cigombong menggelar aksi pelestarian lingkungan di Danau Lido Bogor.

Menelusuri Jejak Para Pejuang di Balik Nama Jalan Kota Bogor

Menelusuri Jejak Para Pejuang di Balik Nama Jalan Kota Bogor

Inilah deretan jejak perjuangan para pejuang kemerdekaan yang kini diabadikan menjadi nama jalan Kota Bogor.

Akses Pertanian Terisolir di Desa Bantarkaret Nanggung Bogor Terisolir, Jalan Mulai Diaspal

Akses Pertanian Terisolir di Desa Bantarkaret Nanggung Bogor Terisolir, Jalan Mulai Diaspal

Jalan desa yang menjadi akses pertanian di Kampung Bojongsari, Desa Bantarkaret, Nanggung mulai diaspal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer