‎Polres Bogor Tangkap 22 Pelaku Curanmor, Belasan Motor Disita

RADAR BOGOR - Polres Bogor menangkap 22 orang pelaku pencurian puluhan sepeda motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor ini terhitung sejak tanggal 27 Oktober hingga 7 November 2026.Dari hasil pengungkapan, polisi menangkap 22 orang pelaku pencurian sepeda motor yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Tembok Trase Batutulis Bogor Disebut Miring, Ini Penjelasan Kontraktor"Total 22 Tempat Kejadian Perkara (TKP), adapun yang diamankan 22 orang," ujarnya Senin, 9 November 2026.Barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian, berupa 17 unit sepeda motor, 2 BPKB, 13 STNK, 29 kunci kontak, 11 kunci letter T, 3 kunci L, 6 kunci Y, 3 kunci gembok ganda, 1 pembuka tutup kunci roda dua, 1 kunci letter T, 1 kunci magnet modifikasi, 11 handphone, 2 pisau lipat, 1 linggis, 2 senjata api mainan dan 17 barang bukti lainnya.AKBP Arfan menyebut modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu melakukan pencurian dengan kunci palsu yang sudah disiapkan."Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun sebagaimana yang dimaksud pasal 447 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab UU hukum pidana," jelasnya.Dengan pengungkapan pencurian sepeda motor ini, polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mempersiapkan kunci ganda dan parkir kendaraan di tempat yang aman."Kalau misalnya ada menambah GPS juga apabila ada kejadian atau kehilangan segera lapor ke Polsek atau polres terdekat," pungkasnya. (abl)
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