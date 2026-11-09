‎Polres Bogor Tangkap 22 Pelaku Curanmor, Belasan Motor Disita

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‎"Total 22 Tempat Kejadian Perkara (TKP), adapun yang diamankan 22 orang," ujarnya Senin, 9 November 2026.

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‎Barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian, berupa 17 unit sepeda motor, 2 BPKB, 13 STNK, 29 kunci kontak, 11 kunci letter T, 3 kunci L, 6 kunci Y, 3 kunci gembok ganda, 1 pembuka tutup kunci roda dua, 1 kunci letter T, 1 kunci magnet modifikasi, 11 handphone, 2 pisau lipat, 1 linggis, 2 senjata api mainan dan 17 barang bukti lainnya.

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‎AKBP Arfan menyebut modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu melakukan pencurian dengan kunci palsu yang sudah disiapkan.

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‎"Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun sebagaimana yang dimaksud pasal 447 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab UU hukum pidana," jelasnya.

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‎Dengan pengungkapan pencurian sepeda motor ini, polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mempersiapkan kunci ganda dan parkir kendaraan di tempat yang aman.

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‎"Kalau misalnya ada menambah GPS juga apabila ada kejadian atau kehilangan segera lapor ke Polsek atau polres terdekat," pungkasnya. (abl)