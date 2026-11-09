Jalan Cicangkal-Legok Tuntas, Ini yang Dihelat Warga Sukamulya Bogor

RADAR BOGOR - Tuntasnya pembangunan ruas Jalan Cicangkal-Legok di wilayah Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, disambut penuh rasa syukur oleh masyarakat.

Sebagai ungkapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur tersebut, warga menggelar doa bersama, zikir, dan tahlil di Kampung Malahpar, RT 07 RW 05, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tasyakuran yang berlangsung di kawasan perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Banten itu, menjadi momentum kebersamaan masyarakat sekaligus bentuk apresiasi kepada pemerintah atas terealisasinya pembangunan jalan yang selama ini dinantikan.

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Sejumlah unsur masyarakat dan pemerintahan desa turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Di antaranya Kepala Desa Sukamulya, Koordinator Forum Masyarakat Desa (FMD) Sukamulya, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukamulya, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

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Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Sukamulya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Bogor atas dukungan anggaran untuk pembangunan ruas Jalan Cicangkal-Legok.

Menurutnya, pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang melintasi wilayah Desa Sukamulya kini telah terealisasi sepenuhnya.

Rampungnya pembangunan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat.

Selain meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat menunjang mobilitas warga serta aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.

Ia juga berharap, pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Sukamulya dapat terus mendapat perhatian pemerintah daerah.