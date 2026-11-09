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Kabupaten Bogor

Petanque Kota Bogor Sabet 2 Medali Emas di Porprov Jabar 2026

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Penulis: Muhammad Ruri Ariatullah
Atlet petanque Kota Bogor meraih medali emas. (Dok. Pentanque Kota Bogor)
Atlet petanque Kota Bogor meraih medali emas. (Dok. Pentanque Kota Bogor)

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RADAR BOGOR - Hari pertama cabang olahraga (cabor) petanque Pekan Olahraga Provinsi XV/Jawa Barat (Porprov Jabar) diwarnai kejutan. 

Tuan rumah Kota Bogor menunjukkan hasil latihan selama kurang dari tiga tahun terakhir ini, dengan meraih dua medali emas di Hotel Green Forest Bogor, Senin, 9 November 2026. Dua medali emas diraih dari nomor beregu putra dan beregu putri.

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Emas pertama dipersembahkan tim beregu putra yang diperkuat Putra Aura Ghantari Hara, Muhammad Fauzan, dan Nurul Fasya Auliansyah. Mereka sukses menaklukkan kontingen Kabupaten Karawang pada partai final.

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Sedangkan tim beregu putri yang diperkuat Masyahla Indrias dan Nabila Puteri turut menyumbangkan emas setelah mengalahkan kontingen Kota Bandung pada laga pamungkas.

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Ketua Pengurus Cabang Federasi Olahraga Petanque Indonesia (Pengcab FOPI) Kota Bogor, Eka Wardhana, mengapresiasi pencapaian para atletnya di Porprov Jabar.

Hasil ini menjadi bukti kualitas dan kesiapan atlet petanque Kota Bogor dalam keikutsertaan kedua kalinya pada Porprov Jabar. 

“Alhamdulillah, pada hari pertama atlet terbaik Kota Bogor berhasil mendapatkan dua medali emas sekaligus dari nomor beregu putra dan beregu putri. Masing-masing memang memiliki kekuatan lebih dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat,” ujarnya. 

Eka menambahkan, hal ini menunjukkan pembinaan atlet petanque berjalan dengan aangat baik, khususnya di sekolah-sekolah. 

Usai Porprov Jabar 2026, Eka memastikan apsialisasi cabor petanque akan tetap berjalan. Bahkan lebih ditingkatkan lagi. 

"Pembinaan cabor pentanque dimulai dari level sekolah hingga klub dan akan berjalan berkelanjutan, " tukasnya. (rur)

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Editor : Eka Rahmawati
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