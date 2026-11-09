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Kabupaten Bogor

Viral Dugaan Pengeroyokan Pengendara Motor di Gunung Putri Bogor, Polisi Jelaskan Kronologi

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Penulis: Muhammad Ali
Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan saat menyampaikan keterangan. (Muhammad Ali/Radar Bogor)
Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan saat menyampaikan keterangan. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Video yang diduga memperlihatkan dugaan aksi pengeroyokan di sekitar Cluster Kyoto, dekat Toko Roti Michelle, kawasan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor viral di media sosial.

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Menanggapi video itu, Polsek Gunung Putri memastikan persoalan yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan sejumlah warga itu telah diselesaikan secara damai.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 8 November 2026 sekitar pukul 01.30 WIB.

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"Berdasarkan informasi yang diperoleh, kejadian bermula dari adanya perselisihan antara pengendara sepeda motor dengan sejumlah warga yang sedang berkumpul atau nongkrong di sekitar lokasi," ujar Hillal kepada Radar Bogor Senin, 9 November 2026.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kata dia, personel Polsek Gunung Putri langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Saat petugas tiba di lokasi, kedua belah pihak diketahui telah menyelesaikan permasalahan melalui jalan musyawarah dan sepakat berdamai," ungkapnya. 

Menurutnya, kedua belah pihak juga tidak membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian terkait kejadian tersebut.

Kompol Hillal mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban dan mengedepankan komunikasi yang baik ketika menghadapi perselisihan.

Kapolsek juga meminta masyarakat tidak mudah terpancing emosi sehingga persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

"Apabila masyarakat mengetahui, melihat, atau mengalami adanya tindak pidana maupun gangguan kamtibmas, segera hubungi Call Center Polri 110 untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan kepolisian," tandasnya. (Cr1)

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Editor : Eka Rahmawati
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