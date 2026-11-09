Akses Pertanian Terisolir di Desa Bantarkaret Nanggung Bogor Terisolir, Jalan Mulai Diaspal

RADAR BOGOR - Akses pertanian di Kampung Bojongsari, Desa Bantarkaret, Nanggung kini mulai ditingkatkan.

Setelah dibuka pada tahun 2020 lalu dan menjadi jalan desa, jalan sepanjang 1,5 Kilometer itu kini tengah dilakukan pengaspalan.

Pembangunan tersebut dilakukan Pemerintah Desa Bantarkaret dengan memanfaatkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Akselerasi Pembangunan Perdesaan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Advertisement Sekretaris Desa Bantarkaret, H Sastra mengatakan, bahwa jalan yang berada di kawasan Gunung Malang itu merupakan akses menuju lahan pertanian warga.

"Merupakan akses vital warga petani dengan hamparan sawah sekitar 75 hektare. Sehingga sejak 6 tahun lalu kami buka dan tingkatkan," ungkapnya kepada Radar Bogor, Senin, 9 Oktober 2026.

Selama rentan 2020 hingga 2022, pihaknya terus membuka akses serta betonisasi jalan tersebut. Di tahun 2026 ini, Pemdes Bantarkaret kembali menyasar jalan menuju Kampung Bojongsari untuk dibangun dengan pengaspalan.

Advertisement "Karena statusnya sekarang menjadi aset desa, maka kami memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pembangunan jalan tersebut," tegas Sastra.

Sebelum tersentuh pembangunan, dia melanjutkan, warga yang tinggal di Kampung Bojongsari terisolir selama puluhan tahun.

Warga bahkan harus memutar melintasi desa tetangga jika ingin mendapatkan pelayanan di Kantor Desa Bantarkaret.