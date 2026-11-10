Mengenang Pejuang Asal Bogor Mayor Oking Jaya Atmaja hingga Cerita Keluarga

RADAR BOGOR – Nama Mayor Oking Jaya Atmaja, pejuang asal Bogor menjadi salah satu bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Advertisement Sosok yang dikenal sebagai komandan pasukan Divisi Siliwangi itu memiliki perjalanan panjang dalam mempertahankan kemerdekaan, mulai dari pertempuran melawan pasukan Inggris hingga menghadapi pemberontakan DI/TII dan PKI Muso.

Di balik perjuangannya, terdapat kisah menarik tentang dukungan keluarga. Kebutuhan logistik pasukan yang dipimpinnya ternyata turut dibiayai dari hasil penjualan sarang burung walet yang dikelola sang ayah di kawasan Gua, yang kini masuk wilayah Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor.

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Advertisement Putra kelima Mayor Oking Jaya Atmaja dari pasangan Oyoh Yohariah, R. Eka Jayaatmaja Oking mengungkapkan, hasil penjualan sarang walet digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perjuangan, mulai dari konsumsi hingga akomodasi anggota pasukan.

Putra kelima Mayor Oking Jaya Atmaja dari pasangan Oyoh Yohariah, R. Eka Jayaatmaja Oking saat menceritakan kisah ayahnya kepada Radar Bogor di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Senin, 9 November 2026. (Muhammad Ali/Radar Bogor)

"Kakek saya untuk membiayai kebutuhan akomodasi anggota yang dipimpin Mayor Oking, segala macam kebutuhan, buat makan dan lainnya, itu semua dari penjualan sarang walet," ujar Eka kepada Radar Bogor, Senin, 9 November 2026.

Mayor Oking memiliki nama lengkap Raden Oking Jaya Atmadja yang lahir di Cileungsi, Bogor, pada 6 Oktober 1918 dan wafat pada 7 Oktober 1963.

Dalam perjalanan militernya, dia merupakan bagian dari Divisi Siliwangi/TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor.

Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan yang pernah memimpin pasukan pada tingkat kompi hingga batalyon.

Perjalanan perjuangannya tercatat sejak 1945, ketika bergabung dengan Divisi Siliwangi sebagai komandan kompi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada periode 1945–1947, Mayor Oking memimpin pasukan menghadapi kekuatan Inggris dan Sekutu di wilayah Jawa Barat. Operasi gerilya dilakukannya di sejumlah kawasan, termasuk Bogor dan Sukabumi.

Salah satu pertempuran yang dikenang dalam perjalanan perjuangannya terjadi di Pelabuhan Ratu. Saat itu, pasukan yang dipimpinnya berhasil menggagalkan upaya pasukan Inggris yang hendak memasuki wilayah Sukabumi.