‎Tak hanya Pejuang Kemerdekaan Asal Bogor, Keluarga Ungkap Sisi Lain KH Sholeh Iskandar

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‎Selain sebagai pejuang kemerdekaan dan ulama besar di Bogor, KH Sholeh Iskandar merupakan perintis perumahan kampung modern pertama pada tahun 1950.

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‎"Beliau itu sebenarnya adalah perencana yang bagus yang luar biasa, orang ga tau bahwa sebenarnya jejaknya beliau itu selain sebagai ulama, tentara, adalah pertama dia perintis perumahan kampung modern tahun 1950-an. Dia membangun kampung di Pasarean Pamijahan dengan konsep-konsep modern menata wilayah itu, itu tahun 1950-an," ujar Trian kepada Radar Bogor Senin, 9 November 2026.

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‎Bahkan, kampung modern yang didirikan oleh KH Sholeh Iskandar di Pamijahan sempat mendapat penghargaan sebagai kampung modern pertama.

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‎Tak hanya menjadi perintis kampung modern, Trian melanjutkan, kakeknya juga mendirikan rumah sakit Islam Bogor yang terletak di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor.

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‎Di bidang pendidikan, KH Sholeh Iskandar mendirikan perguruan tinggi Universitas Ibn Khaldun (UIKA) dan juga Pesantren Darul Fallah, Ciampea, Bogor.

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‎Kemudian di perbankan, KH Sholeh Iskandar mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Bahkan mendapatkan penghargaan sebagai bank dengan kinerja terbaik.

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‎"Nah, orang banyak tahu beliau tuh hanya sebagai ulama dan laskar Hizbullah, padahal beliau membangun pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Jadi beliau itu benar-benar konsen pada pembangunan masyarakat," jelasnya.

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‎Pada masa kemerdekaan, KH Sholeh Iskandar berperan aktif melawan penjajah dan berjuang di wilayah Bogor bagian Barat.

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‎"Ketika masa perjuangan beliau komandan Hizbullah Bogor Barat, beliau memimpin Hizbullah Pangkat mayor akhirnya jadi TNI Siliwangi dengan background komandan laskar Hizbullah yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di wilayah Bogor terutama di Bogor Barat," terangnya.

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‎Bagi keluarga, kata Trian, melihat sosok KH Sholeh Iskandar sangat memiliki nilai kepahlawanan yang lengkap. Karena, selain berjuang dalam memerdekakan bangsa, juga turut mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.

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‎Dengan perjuangan yang telah dilakukan KH Sholeh Iskandar, keluarga mengaku bangga memiliki orang tua dengan kadar ketokohan dan keilmuan yang luar biasa.

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‎Ketokohan dan keilmuan yang dimiliki KH Sholeh Iskandar itu kata Trian, akan diperjuangkan terus oleh pihak keluarga melalui keilmuan yang dimiliki masing-masing.

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‎"Maka kami hampir sebagian besar konsen bagaimana memperjuangkan kemajuan masyarakat dengan cara kami. Walaupun banyak akhirnya berjuang di bidang pendidikan, hampir sebagian besar itu keluarga besar Mbah Sholeh aktif di pendidikan," pungkasnya. (abl)