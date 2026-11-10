Deretan Pejuang Kemerdekaan di Bogor, dari KH Sholeh Iskandar hingga Soekarno

‎RADAR BOGOR - Bogor memiliki hubungan yang cukup erat dengan perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

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‎Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf menjelaskan, Bogor yang dahulu dikenal dengan nama Buitenzorg bukan hanya menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda.

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‎"Tetapi juga menjadi tempat persinggahan tokoh pergerakan nasional, pusat aktivitas politik, tempat pengasingan, serta lokasi berlangsungnya berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia," ujar Farid Senin, 9 November 2026.

‎Menurutnya, jika menulusuri jejak sejarah Bogor, ada beberapa hal yang menarik seperti perjuangan para tokoh yang pernah beraktifitas di wilayah Bogor.

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‎"Sebagian memiliki hubungan dengan pusat pemerintahan kolonial di Buitenzorg, dan beberapa tokoh memiliki jejak kehidupan yang berkaitan erat dengan wilayah ini," jelasnya.

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‎Berikut perjalanan sejarah sejumlah tokoh pahlawan yang pernah singgah di Bogor.

Raden Saleh Sjarif Bustaman

Raden Saleh Sjarif Bustaman sang maestro kelahiran 1811, Semarang wafat tanggal 23 April 1880 memilih Bogor sebagai tempat tinggal terakhir dimakamkan di Bogor.

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‎Raden Saleh merupakan salah satu pelukis besar dari Nusantara yang dikenal hingga Eropa. Ia pernah menempuh perjalanan panjang ke Belanda dan sejumlah negara eropa untuk memperdalam ilmu seni lukis.

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‎Namun, ada cerita menarik mengenai hubungannya dengan Bogor. Pada 1871, Raden Saleh kembali menetap di Bogor. Ia tinggal di sebuah rumah yang berada di dekat kawasan Kebun Raya Bogor.

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‎Raden Saleh meninggal dunia pada 23 April 1880 dan dimakamkan di kawasan Empang, Kota Bogor.

‎Hal menarik lainnya, ia memiliki kecintaan terhadap sejarah Pakuan Pajajaran. Ia bahkan berwasiat agar dimakamkan di kawasan yang diyakininya sebagai bekas pintu gerbang Kerajaan Pajajaran.

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Margonda‎

Pahlawan Margonda, pejuang yang memiliki jejak kehidupan di Bogor. Masa perjuangan Margonda pada tahun 1945-1946. Ia singgah di Bogor baik untuk pendidikan, tempat tinggal dan keluarga dan wafat pada 16 November 1946.

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‎Nama Margonda mungkin lebih dikenal masyarakat sebagai nama jalan utama di Kota Depok. Namun, ternyata mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan Kota Bogor.

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‎Sebelum terjun ke medan perjuangan, Margonda diketahui pernah menempuh

‎pendidikan kimia di Bogor. Ia juga pernah tinggal di rumah kawasan Gang Slot, Jalan Polisi, Kelurahan Paledang, Bogor Tengah.

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‎Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa belum selesai. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui kekuatan militer.

‎Margonda kemudian terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada 16 November 1946, Margonda gugur bersama sejumlah pejuang dalam serangan terhadap pasukan Belanda di kawasan Kalibata, Depok.

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‎Jenazah pejuang tersebut kemudian dimakamkan di Bogor sebelum akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Dreded.

KH Idham Chalid‎

KH Idham Chalid, pahlawan nasional yang menghabiskan masa akhir kehidupannya di Cisarua. Pria kelahiran 27 Agustus 1922 di Kalimantan Selatan wafat pada 11 Juli 2010 dan diberi gelar pahlawan nasional tahun 2011.

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‎H Idham Chalid merupakan tokoh besar dalam sejarah politik dan keagamaan

‎Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting.

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‎Mulai dari, Wakil Perdana Menteri pada 1956–1957, Wakil Perdana Menteri pada 1957–1959, Wakil Perdana Menteri pada 1966, Ketua Umum Nahdlatul Ulama.

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‎Selain aktif dalam pemerintahan, ia juga memiliki perhatian besar terhadap Pendidikan Islam. Salah satu peninggalan pentingnya di Kabupaten Bogor adalah Yayasan Darul Quran yang berada di Cisarua.

‎Setelah meninggal dunia pada 11 Juli 2010, ia dimakamkan di kompleks yayasan keluarganya di Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan upacara militer. Pada 7 November 2011 pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya.