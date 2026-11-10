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Kabupaten Bogor

Gaji 9.800 PPPK Bogor Butuh Rp600 Miliar, Pemkab Berharap Ditanggung Pemerintah Pusat

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Penulis: Abilly Muhamad
Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat menyampaikan keterangan soal PPPK. (Foto : Billy/Radar Bogor)
Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat menyampaikan keterangan soal PPPK. (Foto : Billy/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Pemkab Bogor memperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp600 miliar apabila penggajian sekitar 9.800 PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu pada 2027.

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menjadi perhatian Pemkab Bogor menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi para PPPL yang selama ini berstatus paruh waktu. 

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Namun, hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan secara jelas regulasi mengenai pihak yang akan menanggung beban gaji PPPK penuh waktu tersebut.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan bahwa selama ini ribuan PPPK paruh waktu di Kabupaten Bogor masih menerima gaji yang bersumber dari APBD.

Menurutnya, para pegawai tersebut telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bogor, baik yang berstatus PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

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"Buat kami, kita penyelenggara pemerintah, sebetulnya orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, yang sekarang pun pembiayaan melalui mekanisme APBD," ungkap Rudy, Selasa 10 November 2026.

Meski demikian, Rudy menegaskan Pemkab Bogor akan mengikuti dan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat terkait perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Ia menyebut pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara harus menjalankan kebijakan yang telah diputuskan pemerintah pusat.

"Apa yang sudah menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, bentuk negara kita negara republik, apa yang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami sami'na wa atho'na kita tindak lanjuti bersama-sama," jelasnya.

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Editor : Yosep Awaludin
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