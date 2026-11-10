Tak Banyak Disorot, 10 Guru Honorer Bogor Barat Terima Apresiasi

RADAR BOGOR - Di balik keberhasilan seorang anak mengenal huruf, merangkai kata, hingga berani bermimpi tentang masa depan, ada sosok guru yang tak selalu mendapat perhatian.

Mereka datang setiap pagi, mengajar dengan penuh kesabaran, meski pengabdian yang diberikan kerap tak sebanding dengan penghargaan yang diterima.

Kisah tentang pengabdian itulah yang menjadi perhatian Tim Relawan Peduli Bogor Barat dalam memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).

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Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, tim relawan tersebut memberikan apresiasi kepada 10 guru honorer di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Masing-masing menerima bingkisan dan uang tunai sebesar Rp200.000.

Advertisement Koordinator Relawan Peduli Bogor Barat, Desi Suprihartini atau biasa disapa bu Uun mengatakan, pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas mendidik anak-anak, meski bekerja dalam keterbatasan.

"Pernahkah kita membayangkan dunia ini tanpa mereka? Tanpa orang-orang yang bekerja dalam sunyi?" ujar Uun, Selasa (10/11/2026).

Apresiasi untuk Guru di Dua Sekolah

Kegiatan sosial tersebut menyasar dua lembaga pendidikan, yakni SDN Growong 05, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, serta MIS Al-Khoeriyah di Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.

Di kedua sekolah tersebut, para guru honorer menjadi bagian penting dalam proses pendidikan.

Setiap hari, mereka mendampingi anak-anak belajar, membangun karakter, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai bekal masa depan.