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Kabupaten Bogor

Mau Mancing di Sungai Cikeas Bogor, Warga Temukan Pria Meninggal Tersangkut Bambu

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Penulis: Muhammad Ali
Evakuasi pria yang ditemukan meninggal di Sungai Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa, 10 November 2026. (Dok. Damkar Kabupaten Bogor)
Evakuasi pria yang ditemukan meninggal di Sungai Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa, 10 November 2026. (Dok. Damkar Kabupaten Bogor)

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RADAR BOGOR – Seorang warga dikejutkan dengan penemuan sesosok pria meninggal dunia saat hendak memancing di aliran Sungai Cikeas, Kampung Cikeas Ilir, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (10/11/2026).

Mayat itu ditemukan sekitar pukul 12.20 WIB dalam kondisi tersangkut di bongkahan batang bambu yang berada di aliran sungai.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa menjelaskan, penemuan bermula ketika seorang warga hendak memancing di sungai tersebut.

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"Setelah beberapa lama orang itu melihat seperti mayat. Saat dilihat lebih dekat, ternyata benar mayat yang tersangkut di antara bongkahan batang bambu," ujar Yudi kepada Radar Bogor, Selasa (10/11/2026).

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Mengetahui kejadian itu, kata Yudi, warga kemudian melaporkannya kepada ketua RT setempat, lalu selanjutnya diteruskan kepada Babinsa dan pihak kepolisian.

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Babinsa kemudian menghubungi petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Sektor Gunung Putri untuk meminta bantuan evakuasi.

Merespons laporan itu, tim rescue Damkar Kabupaten Bogor langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi.

"Berdasarkan informasi sementara, korban diketahui berinisial Mr X atau belum diketahui identitasnya. Saat ditemukan, korban mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana hitam," ungkapnya.

Ia menambahkan, proses evakuasi jasad korban berhasil dilakukan oleh tim rescue dan situasi di lokasi kejadian pun dilaporkan kondusif. (Cr1)

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Editor : Eka Rahmawati
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