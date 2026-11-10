Bunga Langka Rafflesia Rochussenii Ditemukan di Barubolang Kawasan TNGGP Bogor

RADAR BOGOR – Tumbuhan langka dan dilindungi, Rafflesia rochussenii, ditemukan di Zona Pemanfaatan Barubolang kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Kabupaten Bogor.

Temuan itu menjadi catatan baru persebaran flora langka sekaligus menambah informasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi tersebut.

Penemuan ini dilakukan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) bersama Conservation & Environment Protection Team EIGER Nature. Lokasi temuan berada di wilayah kerja Resor PTN Cisarua, Seksi PTN Wilayah VI, Bidang PTN Wilayah III Bogor.

Advertisement Sebelumnya, keberadaan Rafflesia rochussenii di kawasan TNGGP telah tercatat di tiga lokasi, yakni Resor PTN Cimande, Resor PTN Tapos, dan Resor PTN Bodogol.

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Dengan penambahan lokasi Barubolang, data persebaran tumbuhan langka tersebut semakin lengkap. Informasi ini juga menjadi dasar penting untuk kegiatan inventarisasi, penelitian, hingga pemantauan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Advertisement Rafflesia rochussenii merupakan tumbuhan parasit obligat yang kehidupannya bergantung pada tumbuhan inang dari marga Tetrastigma.

Kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhi keberadaan tumbuhan inang serta kondisi lingkungan yang sesuai, terutama habitat dengan kelembaban tinggi dan suhu sejuk.

Berdasarkan sejumlah hasil penelitian, habitat jenis ini berada pada kisaran ketinggian 840–1.360 meter di atas permukaan laut (mdpl). Suhu rata-ratanya sekitar 19 derajat Celsius, dengan kelembaban udara 80–90 persen dan pH tanah 5–6,5.

Karakteristik itu menjadi referensi awal untuk mempelajari kondisi habitat di Barubolang. Sekaligus mempertegas pentingnya menjaga tumbuhan inang, tutupan vegetasi, serta keseimbangan lingkungan di sekitar lokasi penemuan.

Kepala Balai Besar TNGGP, Sadtata Noor Adirahmanta, mengatakan temuan tersebut merupakan informasi berharga bagi upaya pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan TNGGP.