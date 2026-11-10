Hari Pahlawan, Manajemen Lorin dan Syariah Hotel Sentul Bogor Berkostum Pejuang serta ke Museum PETA

RADAR BOGOR – Memperingati Hari Pahlawan Nasional, manajemen dan karyawan Lorin serta Syariah Hotel Sentul mengenakan kostum bertema pejuang, Selasa, 10 November 2026). Mereka juga mengunjungi Museum Pembela Tanah Air (PETA) sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Kegiatan tersebut melibatkan beberapa jajaran manajemen dan karyawan hotel. Seluruh karyawan yang bertugas di hotel juga mengenakan atribut Hari Pahlawan sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan.

Cluster General Manager Lorin dan Syariah Hotel Sentul, Heri Haryosa mengatakan, kunjungan ke Museum PETA menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air sekaligus bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia.

"Kehadiran kami di sini adalah sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Kita bisa berdiri saat ini karena perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Kunjungan ke Yayasan PETA ini merupakan wujud rasa syukur kami," ujarnya.

Dalam peringatan tahun ini, Lorin dan Syariah Hotel Sentul mengusung moto "Semangat Pahlawan, Semangat Melayani dari Hati untuk Negeri".

Advertisement Menurut Heri, semangat perjuangan dapat diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk industri perhotelan. Jika dahulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan, kini pekerja hospitality dapat meneruskan semangat tersebut melalui pelayanan terbaik.

"Karena kita sudah merdeka berkat perjuangan para pahlawan, maka kami yang bergerak di bidang perhotelan ini berjuang dalam bentuk memberikan pelayanan terbaik untuk negeri dan para klien kami," jelasnya.

Tidak hanya melalui kunjungan ke Museum PETA, semangat Hari Pahlawan juga diterapkan di lingkungan kerja. Manajemen mewajibkan seluruh karyawan, mulai dari jajaran manajemen hingga staf, mengenakan atribut bertema pahlawan.

Heri menyebut, setiap karyawan diberi kebebasan untuk berkreasi melalui kostum yang dikenakan. Manajemen juga menyiapkan apresiasi bagi karyawan dengan kostum terbaik berupa hadiah dan sertifikat.

"Jadi, baik manajemen maupun seluruh karyawan hotel menunjukkan rasa cintanya kepada para pahlawan dengan memakai baju khusus pahlawan sebagai bentuk penghargaan kepada beliau-beliau yang telah berjuang," katanya.