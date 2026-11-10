Parkir Liar, Polsek Ciawi hingga Dishub Kabupaten Bogor Tertibkan Truk

RADAR BOGOR - Petugas gabungan menertibkan kendaraan besar atau truk yang parkir liar di sepanjang ruas Jalan Raya Ciawi - Sukabumi, Kabupaten Bogor.

Selain mengganggu arus lalu lintas, keberadaan truk-truk tersebut juga mengancam keselamatan pengendara lainnya.

Penertiban ini melibatkan Polsek Ciawi bersama unsur Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Advertisement Kapolsek Ciawi Kompol Waluyo mengatakan, langkah ini dilakukan berawal dari aduan masyarakat yang mengeluhkan banyaknya truk yang terparkir liar di bahu jalan, utamanya di Jalan Mayjen H.E. Sukma, Desa Telukpinang, Ciawi.

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"Kami memberikan teguran lisan dan tertulis terhadap sopir serta meminta mereka memindahkan kendaraannya ke lokasi parkir yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya," ujar Kompol Waluyo, Selasa, 10 November 2026.

Advertisement Kompol Waluyo menjelaskan truk-truk besar yang terparkir liar di bahu jalan dapat mengganggu kelancaraan arus lalu lintas.

Terlebih, hal itu juga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas lantaran Jalan Raya Ciawi - Sukabumi merupakan jalan nasional.

"Penertiban ini merupakan awalan, untuk selanjutnya kami akan rutinkan patroli dan menindak tegas terhadap sopir yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan," tegasnya.

Tidak hanya itu, petugas juga mengimbau kepada pemilik usaha ekspedisi agar menyediakan lahan parkir khusus bagi armadanya.

Dari hasil penertiban, kendaraan-kendaraan yang kedapatan terparkir sembarangan diminta untuk dipindahkan oleh petugas.